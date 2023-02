Christopher Uckermann anunció que le gustaría volver a tocar con RBD en una gira mundial. | Fuente: Instagram / Christopher Uckermann

La agrupación RBD cumplió el sueño de muchos fans al ofrecer en diciembre de 2020 su concierto virtual “Ser o parecer”. Christopher Uckermann, sin embargo, dio a conocer hace poco que le gustaría repetir la experiencia de tocar junto a sus compañeros.

Así lo reveló en una reciente entrevista al programa “Hoy”, donde afirmó que, una vez reactivados los conciertos presenciales, sería “bonito” volver a los escenarios en una gira mundial para entonar sencillos como “Sálvame”, “No pares”, entre otros.

“Qué padre sería que se reactivaran los conciertos y tal vez hablar con los demás compañeros y poder hacerlos en cada país, como tres o cuatro en Brasil, España”, señaló el cantante, quien en la serie “Rebelde” dio vida a Diego Bustamante.

“¡Qué bonito sería eso ¿no?!, poder realmente estar con todos los seguidores ahora que se reactive eso… Fue una experiencia maravillosa poder estar con todos. Este show nos dio mucha vida, a los seguidores les dio una esperanza, les trajo paz a muchos”, añadió.

Uckermann, además, recalcó que el concierto virtual del pasado 26 de diciembre fue “un gran reto”. “Uno no está acostumbrado a cantarle a la cámara en vivo, saber que mucha gente te está viendo y no sabes si se cortó la transmisión, no sabes lo que está pasando en ese momento”, dijo.

"SER O PARECER": UN CONCIERTO EXITOSO

El exitoso regreso de RBD después de 12 años fue catalogado como uno de los conciertos virtuales más grandes de 2020. En las primeras 12 horas más de 1,5 millones de personas se unieron para ver el show “Ser o parecer”, convirtiéndolo en uno de los live streams más exitosos del mundo.

Durante este esperado reencuentro, Anahí, Maite, Christopher y Christian, llevaron por casi hora y media a sus seguidores a un viaje por la nostalgia donde se recrearon algunas de las coreografías más famosas e interpretaron todos sus grandes éxitos.

Con nuevos arreglos musicales y haciendo que el sábado 26 de diciembre sea una noche mágica, han creado un catálogo musical del perfecto ‘playlist’ de una generación ‘Rebelde’.

Al inicio de este viaje, RBD abrió su retorno a los escenarios con el clásico “Ser o parecer”, con 22 músicos en tarima, su banda original más 10 cuerdas fueron los cómplices perfectos para hacer vibrar nuevamente a todos los seguidores alrededor del planeta.

Te sugerimos leer