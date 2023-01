Christian Chávez, exintegrante de RBD, estrenó 'Celos', su primer sencillo desde 2012. | Fuente: EFE

Entusiasmado por el éxito del estreno de la música de RBD en las plataformas de streaming, el artista mexicano Christian Chávez decidió lanzar "Celos", su primer sencillo desde 2012, como un "regalo a los fans" que le han pedido siempre nueva música. "Esta canción fue compuesta por el artista colombiano Esteman y me encantó, porque tiene un sonido moderno, pero sigue dentro del estilo pop en el que he hecho mi carrera y me siento más cómodo", explicó el cantante y actor en entrevista con EFE. “Tiene un coro tan pegajoso, que en los últimos cuatro días, que se empezó a acercar la fecha del lanzamiento, la he escuchado mucho y la tengo en la cabeza a toda hora. Claro, me encanta, porque espero que le pase lo mismo a la gente”, admitió. Chávez estaba totalmente enfocado en su faceta como actor, cuando recibió la noticia de que finalmente se había logrado llegar a un acuerdo sobre la presencia en las plataformas de streaming de la música de la banda mexicana RBD, de la que formó parte entre 2004 y 2009.

“Como estábamos parados por la pandemia, tuve la oportunidad de cumplirles el deseo a los que tienen tantos años esperando un estreno musical”, indicó el artista, quien fue uno de los actores principales de la serie de Amazon Prime Video “Cómo sobrevivir soltero” y de la próxima serie de la plataforma “Madres solo hay dos”. La canción, que según Chávez es una especie de “coqueteo con aquella persona que dice que no siente nada por uno, pero se ve que está celosa por la atención que se le da a otros”, podría ser parte de un nuevo disco.

Sin embargo, el artista dijo: "No tengo ninguna prisa. Primero, ahora no hay necesidad de hacer discos, pero además, estoy demasiado ocupado".

EL FENÓMENO DE RBD

La excitación que tanto él como sus compañeros de RBD —en el grupo también estuvieron Maite Perroni, Anahí, Christopher Von Uckermann, Dulce María y Alfonso ‘Poncho’ Herrera— sintieron al saber que la música se podría escuchar vía streaming, se transformó en una gran sorpresa cuando comenzaron a verse los primeros números. El catálogo entró a las plataformas en la noche del 3 de septiembre. Trece días después, el canal de RBD ya tiene 4,1 millones de personas suscritas a su cuenta en Spotify. La primera semana habían tenido 60 millones de escuchas. “Para mí, esta es la prueba más grande de que hay público para todo tipo de música. RBD ha demostrado que el pop no ha perdido su corona, que la gente no solo quiere reguetón —un género que le encanta— sino que hay necesidad de otras cosas", destacó. Las canciones más populares fueron “Sálvame”, “Solo quédate en silencio” y “Rebelde”, seguidas por “Un poco de tu amor” y “Este corazón”, según informó la plataforma. Chávez repitió lo que ya habían dicho Perroni y Dulce María a EFE: “Nosotros negociamos el contrato con RBD cuando éramos muy jovencitos y estábamos empezando nuestras carreras. Realmente, no vemos mucho dinero de eso”. Sin embargo, al igual que sus compañeras, se declaró satisfecho. “Los fans que lucharon tanto merecen”, indicó. Además, recordó que preparan “una gran sorpresa” para el 4 de octubre, el llamado “Día de RBD”. “Estoy tan emocionado que me muero de las ganas de que llegue ya”, confesó, aunque aseguró que correría riesgo de “muerte” si daba algún detalle.

UN FUTURO EN MIAMI

Además de promover “Celos”, Christian Chávez está haciendo las maletas. Y es que el artista forma parte del elenco “La suerte de Loli”, la nueva producción de Telemundo protagonizada por Silvia Navarro, Mark Tacher y Flavio Medina. “Me voy a mudar para allá mientras duran las grabaciones. Estoy muy contento con este proyecto. Es un paso más en mi carrera de actor, que es en lo que estoy más enfocado en este momento", concluyó.

(Con información de EFE).

