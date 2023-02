Jowell y Randy y Eladio Carrión aparecerán en la banda sonora 'Road To Fast 9' | Fuente: EFE

Los artistas urbanos puertorriqueños Arcángel, el dúo de Jowell y Randy y Eladio Carrión aparecerán en la banda sonora "Road To Fast 9", de la novena película de la saga "Fast & Furious 9" (F9), informaron este sábado sus representantes.El disco, producido por la casa disquera Atlantic Records, estará disponible desde el 31 de julio próximo, aunque la descarga se ha adelantado desde hoy.La película se espera que estrene en el mes de abril de 2021 bajo la compañía Universal Pictures.En el álbum, Arcángel grabó el tema "No hay amor", Jowell y Randy "No bailes sola" y Carrión, "Secreto".

El disco se reveló por primera vez el mes pasado, con el estreno de "One Shot" por los raperos estadounidenses YoungBoy Never Broke Again junto a Lil Baby.Además, se estrenaron las canciones "Convertible Burt" del rapero canadiense Tory Lanez junto al estadounidense Kevin Gates, "Red & Yellow" de Lil Skies y "How 2 Ride" de KingMostWanted.Este nuevo disco es el tercero que Atlantic Records y Universal Pictures forjan como bandas sonoras de “Fast & Furious“.Los otros dos son "The Fate Of The Furious: The Album" (2017) y "Furious 7: Original Motion Picture Banda Sonora" (2015).El disco lo completan "Clap" de Don Toliver, "Vuelo a China" de Wiz Khalifa con Toosii, "Ruff Rydas" por NLE Choppa, "Familia" por NoCap con Quando Rondo, "Demasiado rápido" de Tyga con Mozzy y "Fantasma" de Allen Mock.La nueva película de la saga, dirigida nuevamente por Justin Lin después de dirigir el tercer, cuarto, quinto y sexto capítulo, presenta a Dom Toretto, interpretado por Vin Diesel, en una vida tranquila fuera de la red con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre los acecha.Esta vez, esa amenaza obligará a Dom a enfrentar los pecados de su pasado, para poder salvar a su familia.La acción se extiende por todo el mundo: desde Londres hasta Tokio, desde América Central hasta Edimburgo, y desde un búnker secreto en Azerbaiyán hasta las calles repletas de Tiflis.En el camino, los viejos amigos resucitarán, los viejos enemigos regresarán, la historia se reescribirá y el verdadero significado de la familia se pondrá a prueba como nunca antes.La película está protagonizada por Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel y Sung Kang, con las ganadoras del Óscar Helen Mirren y Charlize Theron."F9" también presenta a Cardi B como el nuevo personaje de la franquicia, Leysa, una mujer con una conexión del pasado de Dom y una corta aparición del reguetonero Ozuna.

Con información de Efe.