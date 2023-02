Rage Against The Machine regresa con una gira en Estados Unidos para el 2020. | Fuente: Facebook

Fueron 9 años alejados de los escenarios. La última vez que se vio en escena a Rage Against The Machine, banda estadounidense de rap metal fundada en 1991, fue en el 2011 durante el L.A. Rising Festival, celebrado en Los Ángeles, Estados Unidos. Ahora, tras rumores de su regreso, la agrupación ha confirmado su regreso con una gira de 5 conciertos para el 2020.

Así, el grupo musical conformado por los músicos Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commerford, promete presentaciones en las ciudades de El Paso (Texas), Las Cruces (New Mexico) y Phoenix (Arizona), además de dos conciertos en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley —más conocido como Coachella Festival—, que tiene lugar en California, en abril de 2020.

FECHAS PARA TENER EN CUENTA

El regreso de Rage Against The Machine se anunció a través de una cuenta de Instagram atribuida a la banda. Sin embargo, como señala el medio estadounidense Consequence of Sound, fuentes de la industria confirmaron que la publicación es verdadera y, además, que la agrupación proyecta realizar más conciertos aparte de las fechas propuestas hasta el momento.

De este modo, el grupo dueño de éxitos como “Killing In the Name”, “Bulls On Parade”, “Know Your Enemy”, entre otros, ha confirmado sus tres primeros conciertos en marzo de 2020: el día 26 en El Paso (Texas), el 28 en Las Cruces (New Mexico) y el 30 en Phoenix (Arizona). Los otros dos conciertos se realizarán en dos fechas del Coachella Festival: el 10 y 17 de abril.

Como se recuerda, en abril de 2007, Rage Against The Machine volvió a los escenarios luego de siete años de descanso, con un concierto que tuvo lugar también en el Coachella Festival. Desde entonces, realizaron una serie de presentaciones alrededor del mundo hasta el 2011.