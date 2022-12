J Balvin y Bad Bunny piezas claves de los artistas latinos que invaden el mercado de EE.UU. | Fuente: AFP

Previo a la ceremonia de los Premios Latin Billboard, Leila Cobo, vicepresidenta de la revista homónima, resaltó el nuevo auge de la música hispana. "Mucha gente a la que antes no le importaba la música latina, que no le interesaba quizá en parte también porque no la veía ya que no estaba tan visible, ahora se está interesando", explicó.

"Entonces, lo más importante para mí es que la música latina se ha vuelto importante, valga la redundancia (...). Todavía no se le da el lugar que merece, la verdad, pero por lo menos se la da un mejor lugar, ya que antes era muy escaso", añadió.

Esta semana se realizó la Billboard Latin Music Week, en las Las Vegas, que se convirtió por unos días en el epicentro de la música latina siente este jueves 25 el día cumbre con la premiación de Latin Billboard.

Cobo, que supervisa la parcela latina de la revista "Billboard", organizó debates y actos en los que intervinieron los artistas Ozuna, Anitta, Wisin y Yandel, Becky G, Kany García, Karol G, Anuel AA y Lele Pons, entre otros.

EL ASCENSO DE LA MÚSICA LATINA

Tras el fenómeno mundial de "Despacito", de Luis Fonsi, Leila Cobo consideró que este tema fue "el tipo de canción que llega una vez cada 30 años", pero insistió en que no fue fruto del azar sino parte de un crecimiento sostenido de la música latina.

"Definitivamente, no fue un fenómeno aislado. Y se necesitó mucho para que se diera. No apareció de la nada. Hubo toda una ola que venía de antes -explicó-. Por ejemplo, yo siempre hablo de "Bailando" (de Enrique Iglesias con Descemer Bueno y Gente De Zona), que fue un 'hit' enorme. Lo que pasa es que cuando 'Bailando' salió no estaba lo del 'streaming' tan establecido".

MÁS ALLÁ DEL GÉNERO URBANO

Con nuevos hitos como ver a artistas como J Balvin presentándose en Coachella, Cobo también subrayó que cada vez se vea "más y más" a cantantes anglosajones acercándose a los ritmos hispanos, tal y como pasó con el canadiense Drake colaborando en español con el puertorriqueño Bad Bunny en "Mía".

"Cuando un artista estadounidense dice 'yo quiero ir a tu mundo y quiero hacerlo bien', y lo hace desde una posición de respeto y de 'me gusta y por eso lo quiero hacer', me parece maravilloso", dijo al mencionar que ya no solo lo hacen músicos con ascendencia hispana como Cardi B o Selena Gómez.

Por último, Leila Cobo apuntó entre los retos futuros de la música latina que "no se comprometa la calidad" y "abrir el abanico" para que, además del género urbano, se promuevan también otros estilos. "La música latina es demasiado rica para que se convierta en un solo género", finalizó. (EFE)

HORA Y CANAL PREMIOS LATIN BILLBOARD

Fecha: 25 de abril, a las 7 p.m.Canal: Telemundo Internacional.

