El cantante Post Malone dará desde su casa un concierto en homenaje a Nirvana, su grupo favorito, que se retransmitirá por la plataforma YouTube este viernes con el fin de recaudar donaciones para la crisis del coronavirus.El recital, en el que Malone interpretará sus temas preferidos y otros clásicos de la banda de Kurt Cobain, recaudará dinero para el Fondo de Respuesta COVID-19 de la OMS y Google, propietaria de YouTube, ha asegurado que duplicará cada contribución hasta llegar a los 5 millones de dólares.La iniciativa será una versión individual del gran concierto "Un Mundo: Juntos en Casa", organizado por Lady Gaga y la OMS que reunió el pasado fin de semana más de 127 millones de dólares para el mismo fondo solidario.

Malone, uno de los cantantes que más vende en la actualidad, es un declarado admirador de Nirvana que ha versionado en anteriores ocasiones el tema "All Apologies" y tiene un tatuaje con el rostro de Cobain junto a otro con el título de otra canción del grupo, "Stay Away".Su último disco, "Hollywood's Bleeding", vendió casi medio millón de copias -físicas y en "streaming"- en su primera semana y se convirtió en el segundo álbum con mejor debut de 2019, solo por detrás de "Lover" de Taylor Swift.Además, su tema "Sunflower" fue una de las cinco canciones más escuchadas del año según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica.Casi a la par que el concierto de Post Malone, un centenar de artistas publicaron un disco conjunto con 79 canciones interpretadas en el macroconcierto solidario "Un Mundo: Todos en Casa", entre los que se incluye a los Rolling Stones, Lady Gaga, Jennifer López, Paul McCartney y Stevie Wonder.Además de los mencionados, la recopilación incluye a Taylor Swift, Juanes, Maluma, Luis Fonsi, Sebastián Yatra, Jennifer López, Billie Eilish, Christine & The Queens y Sam Smith, entre otros. EFE

