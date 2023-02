La cantante Pink lanzó su nueva canción 'All I Know So Far'. | Fuente: AFP

El icono pop internacional P!nk (también conocida como Pink) lanzó su nuevo sencillo "All I Know So Far", una pieza producida por Greg Krustin, escrita por la misma artista y los compositores Benj Pasek y Justin Paul, ganadores de los premios Oscar, Grammy, Tony y Golden Globe.

Este tema será incluido en el próximo proyecto de la cantante, titulado "All I Know So Far: Setlist", que saldrá a la venta el 21 de mayo vía RCA Records. Junto al nuevo sencillo, esta propuesta incluirá grabaciones en vivo de la gira mundial "Beautiful Trauma World Tour 2019".

También formará parte del último proyecto de Pink su muy comentado discurso del MTV Video Vanguard Award y "Cover Me In Sunshine" junto a su hija Willow.

Asimismo, Pink lanzará "All I Know So Far Limited Edition Zine Set", una edición limitada de Zine que presenta imágenes nunca antes vistas de la mencionada gira, capturados por el fotógrafo Andrew Macpherson.

Un documental por Amazon Prime

El mes pasado, la cantante anunció su largometraje documental "P!nk: All I Know So Far", que se estrenará a nivel mundial el viernes 21 de mayo por Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios.

Dicho material sigue a Pink mientras se embarca en su gira mundial "Beautiful Trauma", en el 2019, que batió récords e invita al público a unirse a su familia elegida mientras trata de equilibrar el ser madre, esposa, jefa y artista.

Mezclando imágenes de la carretera, entrevistas detrás de escena y material personal, el director Michael Gracey le da al público un vistazo detrás de la cortina del circo al que la artista llama vida.

Como se recuerda, desde su debut en 2000, Pink ha lanzado 8 álbumes de estudio y uno de grandes éxitos. Además, ha vendido el equivalente a más de 60 millones de discos en todo el mundo, con 15 sencillos entre los primeros lugares de la lista Billboard Hot 100.

