Paul Mccartney y Ringo Star lanzarán cover de un tema de John Lennon.

El mítico músico, exintegrante de The Beatles, Ringo Starr ha decidido convocar a su amigo y excolega Paul McCartney para grabar juntos un cover del último tema grabado por John Lennon antes de morir: “Grow old with me”.

El tema en cuestión formará parte del próximo disco de Starr, “What’s my name”, pero anteriormente Lennon grabó la canción para el disco: “Milk and Honey”, el octavo y último álbum de estudio del músico británico.

¿Cómo nació la idea? Resulta que el productor musical Jack Douglas le preguntó a Ringo Starr si alguna vez había escuchado los demos de Lennon de esa época (1984) y cuando este lo hizo quedó encantado, por lo que eligió la canción que más le gustó.

Asimismo, Starr aseguró que para interpretar el tema del fallecido músico piensa profundamente en él, de modo que la interpretación de su tema sea especial. En la búsqueda de este objetivo, contactó a Paul McCartney para que participara.

Así fue que el famoso músico convocado a tocar el bajo y cantar algunas estrofas de la canción. De acuerdo con NME, Starr estará como voz principal. El álbum “What’s my name” será lanzado el próximo 25 de octubre, y contará con las participaciones de Joe Walsh, Edgar Winter y Dave Stewart.

