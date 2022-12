Paul McCartney anunció su nuevo disco colaborativo que saldrá a la venta en abril. | Fuente: AFP

Paul McCartney anunció el lanzamiento de "McCartney III Imagined", la versión "reimaginada" de su último disco, donde colaborará con artistas como St. Vincent, Beck, o Josh Homme, y que saldrá a la venta en abril.

Así lo ha revelado el cantante a través de un comunicado en su página web, en el que explica que este álbum presenta "una variedad de amigos, fanáticos y nuevos conocidos" que reinventan sus temas favoritos de "McCartney III" con sus propios estilos.

Como resultado, una "reinterpretación caleidoscópica" que hereda la esencia de su predecesor, aclamado por la crítica el pasado año por ser "una inspiración para todos nosotros", además de "alegre" y "resiliente".

El primer aperitivo de este disco colaborativo de Paul McCartney se acaba de estrenar, una versión de "The Kiss of Venus" ("El beso de Venus"), interpretada junto al cantante, compositor y rapero Dominic Fike, que transforma la balada acústica original en un R&B retro-futurista.

El resto de las "reimaginaciones", a cargo de artistas como St. Vincent, Beck, Phoebe Bridgers, Blood Orange, 3D de los Massive Attack, o Josh Homme, de los Queen of the Stone Age, entre otros, podrán descubrirse el día de su lanzamiento, previsto el 16 de abril.

SU VIDA EN LIBRO

Previamente, McCartney anunció la publicación de un libro que reflejará su vida a partir de las letras de 154 de sus composiciones, que incluirá algunas de las más grandes obras de juventud.

"En más ocasiones de las que puedo contar me han pedido si podría escribir una autobiografía, pero nunca ha sido el momento adecuado", afirmó el ex integrante de The Beatles en un comunicado sobre el libro que verá la luz en noviembre.

El cantante asegura que no conserva diarios escritos con hechos cotidianos de su pasado: "Lo que sí tengo son mis canciones, cientos de ellas, y me he dado cuento de que sirven en gran medida para lo mismo. Estas canciones cubren mi vida entera", describió. (EFE)

