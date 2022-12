El vocalista de la Black Sabbath viajará a Europa para ser tratado de las enfermedades que lo aquejan. | Fuente: Instagram

Ozzy Osbourne, vocalista de la banda de heavy metal ‘Black Sabbath’, ha tenido que cancelar su participación el tour de la banda debido a las enfermedades que lo aquejan desde el año pasado. De acuerdo con medios locales, el artista de 71 años viajará a Europa para ser tratado, luego de que en 2019 se le detectara Parkinson.

El medio Variety recogió la declaración que realizó Osbourne sobre su cancelación del tour. “Estoy muy agradecido con todos los que han sido pacientes porque he tenido un año de mier**”, escribe. “Lamentablemente, no voy a poder ir a Suecia para mi tratamiento hasta abril, el cual tendrá una duración de seis a ocho semanas”, agregó.

“No quiero empezar un tour para luego cancelar shows al último minuto. Eso no es justo para los fans. Prefiero que los que ya compraron entradas sean reembolsados ahora y que los que compraron para el tour en Norteamérica sean los primeros en poder comprar entradas en primera fila”, siguió.

Salud

Como se recuerda, el rockero señaló a inicios de año que en febrero de 2019 este fue diagnosticado con parkinson tras una "mala caída" en casa que le obligó a someterse a una cirugía en el cuello y le "jodió" los nervios.

Osbourne se sinceró sobre sus problemas de salud en el programa "Good Morning America" de la televisión estadounidense junto a su esposa Sharon, quien explicó que el cantante padece PRKN2, un tipo de Parkinson "que no es una sentencia de muerte" pero "afecta a ciertos nervios del cuerpo".

"Tengo insensibilizado este brazo por la cirugía, se me enfrían las piernas... No sé si eso es el Parkinson o qué, ¿sabes? Pero ese es el problema. Porque me cortaron nervios cuando me operaron. Nunca había oído lo del dolor en los nervios, y es una sensación rara", narró.

