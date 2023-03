Olga Tañón, Ricky Martin, Luis Fonsi y otros artistas se unen en videoclip dedicado a mujer transgénero asesinada en Puerto Rico. | Fuente: EFE | Fotógrafo: NINA PROMMER

La cantante puertorriqueña Olga Tañón presentó este martes la canción y el vídeo de "Alexa", dedicada a una mujer transgénero del mismo nombre asesinada a finales de febrero por desconocidos en el municipio de Toa Baja (norte)."'Alexa'" es un tema que lleva como mensaje el verdadero significado de la palabra tolerancia, un llamado contra el odio, la discriminación y el racismo", destacó Tañón en un comunicado de prensa.En el vídeo de "Alexa" aparece medio centenar de personalidades puertorriqueñas e internacionales, entre ellas, artistas, actores, deportistas y comunicadores, con sus rostros golpeados como si hubiesen sido maltratados físicamente.Ricky Martin, Luis Fonsi, Kany García, Elvis Crespo, Pedro Capó, Manny Manuel, Dayanara Torres, Roselyn Sánchez, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, Águeda López, Tito "El Bambino", Jean Carlos Canela, Hermes Croatto, Black Guayaba, Carlos Ponce, entre otros, participan del vídeo.

"El concepto visual del vídeo se basa en la transformación de las fotografías de todos estos artistas maltratados físicamente. Deseábamos de alguna forma mostrar la representación de este problema social, enviando un mensaje contundente", sostuvo Olga Tañón."El daño no siempre es físico, también existe daño psicológico, pero, naturalmente el físico es más evidente. Por esta razón se conceptualizó de esta manera para concienciar y alertar al mundo de la importancia de ejercer y practicar el verdadero sentido de la tolerancia", enfatizó la artista.Al concluir el vídeo, aparece un mensaje dirigido a inculcar la tolerancia, como "un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes a las nuestras. Más tolerancia, menos odio. Es el deseo de todos nosotros".El homicidio de Alexa, no aclarado todavía y sobre el que se han vertido distintas versiones, se dio después de que, supuestamente, unos jóvenes tomaran la decisión de matarla tras difundirse por las redes sociales que trató de utilizar un baño femenino en un restaurante de comida rápida.El crimen conmocionó a la opinión pública de la isla y a grupos en defensa de los derechos del colectivo LGBT, que han pedido que se tomen medidas para que no se vuelven a registrar este tipo de asesinatos. EFE

