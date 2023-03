Nicki Minaj supera a Beyoncé en su batalla de remixes y de TikTok. | Fuente: Composición

Las raperas Nicki Minaj y Doja Cat llegaron al número uno de la lista de sencillos de Estados Unidos con el remix de la canción "Say So", lanzado al mismo tiempo que la colaboración de Beyoncé con Megan Thee Stallion en la nueva versión de "Savage", que se conforma con la segunda posición.Curiosamente, tanto Beyoncé como Nicki Minaj participaron a la vez en los remixes después de que las dos canciones originales se hicieran virales gracias a los retos de la aplicación TikTok, aunque en verdad se estrenaron varios meses antes.Esta situación demuestra cómo las redes sociales y el comportamiento de sus usuarios pueden alterar por completo el mercado musical.La industria tenía su atención puesta en esta batalla ya que, para añadir más paralelismos, las intérpretes originales de ambos temas son dos raperas desconocidas para el gran público que han visto como la red social de videos breves impulsaba las canciones en las radios y plataformas de streaming.

Los remixes junto a Beyoncé y Nicki Minaj, dos artistas consolidadas, han sido el impulso final para liderar en la lista Billboard Hot 100, la más importante de Estados Unidos.En el caso de "Say So", supone el primer número uno para Nicki Minaj, ya que los anteriores éxitos de la cantante como "Anaconda" (2014) y "Super Bass" (2010) alcanzaron su máximo en el número dos y tres.También se trata del primer número uno para su autora, Doja Cat, cuya canción ha tenido un recorrido peculiar dentro de la industria musical."Say So" se incluyó en un disco que la rapera estrenó en 2019, pero comenzó a llamar la atención después de que varios usuarios publicaran vídeos bailándolo en TikTok y las radios comenzaran a incluirla en su programación.Por su parte, "Savage" fue publicada el pasado marzo y pronto comenzó a popularizarse gracias a otro reto de TikTok que otorgó mucha atención a su autora, Megan Thee Stallion,Después de algunas semanas, Beyoncé se unió a Thee Stallion en el remix de "Savage", que destinará los beneficios recaudados por la nueva versión a causas benéficas por la crisis del coronavirus. De hecho, Beyoncé hace referencia en sus estrofa.

Te sugerimos leer