Nacho y Deyvis Orosco colaborarían en una canción juntos. | Fuente: Instagram

El cantante venezolano, que alcanzó la fama al formar parte del dueto “Chino y Nacho”, acaba de lanzar su álbum como solista “Uno”, una nueva entrega compuesta por 21 canciones entre la que se encuentran sus colaboraciones con los reguetoneros Tito "El Bambino" y Noriel.

“Respeto mucho el reguetón, es la música latina más escuchada en este momento y no me gustaría que nadie subestimara el género y que la gente le diera el respeto que se ha ganado durante los últimos años. Yo voy a ser fanático del reguetón toda la vida, intérprete también y creo que lo logrado lo valida principalmente el público”, contó en declaraciones a RPP Noticias.

Además, al ser consultado sobre su amistad con el cantante cumbia y vocalista del Grupo Néctar, Deyvis Orosco, Nacho reveló que cuando estuvo en el Perú se encontró con él y acordaron trabajar juntos en una nueva colaboración.

“Tuvimos un par de actividades y quedamos en hacer algo juntos. Entre su agenda y la mía ha sido algo difícil reencontrarnos, pero sí deberíamos unir nuestros estilos de música, cultura y sonidos, seguir inventando nuevas tendencias… de eso estamos hechos los latinos, de la mixtura. Siempre voy a estar a favor de las colaboraciones”, aseguró.

SE PRONUNCIA SOBRE SU SEPARACIÓN

El cantante no evitó hablar acerca de su ruptura con su esposa y madre de sus tres hijos Inger Devera, de quien reveló haberse separado a través de sus redes sociales. El intérprete de “Destino” aseguró que, actualmente, para ambos lo primordial es el bienestar de sus pequeños.

“Yo sigo amando a la madre de mis hijos y la voy a amar para toda la vida. Voy a estar como su familia siempre: nosotros no tenemos discusiones, no nos faltamos el respeto, todo el tiempo trabajamos en conjunto para comunicarle a nuestros hijos cada cosa de la mejor manera, para que esto no genere en ellos ningún trauma que vaya a cambiar su bonita manera de ser. Siento que eso es lo más importante”, explicó.

