Maluma dice dar su talento y esencia al movimiento latino rumbo a los VMAs | Fuente: EFE

El cantante colombiano Maluma asegura sentirse orgulloso de sus raíces y de formar parte del movimiento latino que en la actualidad lidera la música, al ser uno de los artistas que representan a los hispanos con su "talento y esencia" en la entrega de los MTV Video Music Awards del próximo domingo."Mi contribución (al movimiento latino) es trabajar desde mi corazón. Me siento muy orgulloso de ser latino, ahora vivimos un momento muy increíble en el que todos están poniendo atención a nuestra cultura y yo lo que hago es poner mi talento y mi esencia para que todos podamos seguir creciendo", aseguró el cantante a Efe.Desde su punto de vista, la única barrera que hace falta derribar para los latinos es el idioma, y es por eso, entre risas, el cantante invitó a sus seguidores en todo el mundo a aprender español para hacer esta brecha más pequeña y que puedan disfrutar más de sus conciertos.

"Cuando hago un concierto algunas veces la gente no sabe la letra pero conoce las melodías, me sentiría muy agradecido si pudieran aprender un poquito de español para que cuando vengan a mis conciertos puedan cantar conmigo", mencionó Maluma.El cantante presentará su más reciente tema "Hawái" en el escenario de los VMAs que se llevarán a cabo en varios lugares al aire libre de Nueva York debido a la situación actual que se vive por la pandemia.El proceso de realización del espectáculo que el colombiano llevará a cabo lo catalogó él mismo como "interesante" y aseguró que es totalmente suya la propuesta que se verá retratada en el escenario, y se dijo satisfecho con el trabajo de su equipo.Sin embargo, el cantante no será el único latino en la entrega de premios, pues los integrantes de CNCO provenientes de países como Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y Estados Unidos, formarán parte del espectáculo y además están nominados en la terna de Mejor Presentación de Cuarentena con "Unplugged At Home".Además, la colombiana Karol G disputa el premio a Mejor Colaboración por su canción "Tusa" junto a Nicki Minaj con artistas como Ariana Grande y Justin Bieber, Black Eyed Peas con J Balvin, Ed Sheeran y Khalid, Future y Drake, entre otros. (EFE)

