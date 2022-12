'Rain On Me', de Lagy Gaga y Ariana Grande, tuvo su primera presentación en vivo en los MTV Video Music Awards 2020. | Fuente: MTV

Histórico. Uno de los éxitos del 2020, “Rain On Me”, de Lady Gaga y Ariana Grande, fue interpretada en una presentación donde se utilizaron mascarillas y no tuvo como testigo a un público masivo. Así fue la participación de las dos más grandes artistas pop en los MTV Video Music Awards 2020.

“Rain On Me”, uno de los temas de “Chromatica”, el más reciente álbum de Gaga, finalmente vio la luz en vivo a través de los MTV VMA's 2020. En un número musical, que duró 9 minutos, la cantante brindó una performance que quedará para la historia de la música.

Portando una mascarilla con una pantalla electrónica, y un atuendo fiel a su estilo, la protagonista de “A Star is Born” cantó “Stupid Love”, “911” y “Rain On Me”. En esta última, estuvo acompañada de Ariana Grande, con quien ganó la Mejor colaboración en la ceremonia.

Cabe destacar que, los bailarines en el escenario también utilizaron mascarillas. El mensaje de Lady Gaga es claro: la protección es lo más importante en tiempos de pandemia, aquella que ha golpeado duramente a la industria musical en el mundo. Como se recuerda, el lanzamiento del disco “Chromatica” se dio durante la cuarentena en diversos países del mundo, aunque se ha posicionado como uno de los mejores del año.

SOBRE "CHROMÁTICA"

"Chromatica" es el sexto álbum de estudio de Lady Gaga, y gira en torno a su historia contada desde un universo galáctico donde ella es la reina del electropop. En este nuevo material, se inclueyen sus colaboraciones con artistas como Elton John, Ariana Grande y Blackpink.

"El disco habla de curar y ser valiente. Cuando hablamos de amor creo que es muy importante incluir también el hecho de que amar a alguien requiere de mucha valentía", contó sobre su ambicioso proyecto musical.

