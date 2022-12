Lady Gaga y Ariana Grande, quienes hicieron dupla en 'Rain on Me', participarán en la gala de los MTV VMA's 2020. | Fuente: Captura de pantalla

Una larga lista de las figuras más destacadas de la música, como Lady Gaga, Ariana Grande, Miley Cyrus, Maluma o BTS, participarán este 30 de agosto en la premiación de los MTV Video Music Awards 2020, en una ceremonia completamente distinta por la pandemia y que se celebrará con varios conciertos al aire libre en distintos puntos de Nueva York.

Como novedad, se han añadido dos categorías diseñadas específicamente por la pandemia del coronavirus: Mejor video musical desde casa y actuación en cuarentena. El público ya cuenta las horas para ver las actuaciones de sus estrellas favoritas.

LOS NOMINADOS

En la edición de 2020, Gaga y Grande lideran las nominaciones con nueve candidaturas cada una, incluido su éxito conjunto "Rain On Me" que podría alzarse como video y canción del año.

Tras ellas se sitúan Billie Eilish y The Weeknd, con seis candidaturas cada uno, y Taylor Swift, con cinco menciones en los MTV VMA's 2020, ya que su aclamado último trabajo, "Folklore", se lanzó fuera de plazo.

Por categorías, los candidatos a mejor videoclip del año son, además de "Rain On Me", "Everything I Wanted" de Billie Eilish, "Blinding Lights" de The Weekend, "The Man" de Taylor Swift, "Life Is Good" de Future ft. Drake y "Godzilla" de Eminem ft. Juice WRLD.

Por su parte, Justin Bieber, Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone, Da Baby y The Weeknd competirán por ser nombrados artista del año

RITMO LATINO

Entre los latinos, J Balvin está nominado en cuatro categorías de los MTV Video Music Awards 2020, tres a mejor vídeo latino y otra por su colaboración con Black Eyed Peas en "Ritmo (Bad Boys For Life)".

En la categoría de mejor vídeo latino, el colombiano parte como favorito con tres menciones: Una por su canción "Amarillo" y otras dos por colaborar con Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna y Karol G en "China" por un lado, y por el otro con Maluma en "Qué Pena".

"Tusa" de Karol G y Nicki Minaj, "Yo Perreo Sola" de Bad Bunny y "Mamacita" de Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul completan el apartado.

LOS PERFORMERS

Aunque en un principio MTV anunció que la ceremonia tendría lugar en el Barclays Center de Brooklyn sin la asistencia del público, esto cambió. Ahora se realizarán los conciertos al aire libre a lo largo de Nueva York con pocos o ningún asistente.

Entre las actuaciones previstas, destaca el grupo de K-Pop BTS, que debuta en el escenario de los VMA 2020, y que presenta por primera vez en televisión su nuevo single "Dynamite"; Miley Cyrus, que acaba de lanzar su canción "Midnight Sky"; y Lady Gaga, que actúa por primera vez en el evento desde 2013, se unirá a Ariana Grande para cantar "Rain on Me".

También actuarán Doja Cat, The Weeknd, Maluma, DaBaby, y la banda latina CNCO, así como los Black Eyed Peas.

Estaba prevista la actuación de J Balvin y Roddy Rich, pero ambos anunciaron recientemente que se retiraban de la gala de los MTV Video Music Awards 2020, citando el último "problemas de cumplimiento". (EFE)

