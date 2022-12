Monsieur Periné y su relación con la música peruana a la que califican de "joya de la música latinoamericana"

La agrupación Monsieur Periné conversó con RPP Noticias sobre su último sencillo 'Mundo Paralelo', en colaboración con Pedro Capó. | Fuente: Instagram / Monsieur Periné

“Carpe diem”, traducido al español, significa “aprovecha el día”. Una locución latina que parece gobernar la filosofía de vida de Monsieur Periné, la agrupación colombiana surgida en el 2007 y liderada por la cantante Catalina García y el multiinstrumentista Santiago Prieto.

RPP Noticias conversó con ambos músicos, quienes aguardan confinados en sus hogares de Bogotá (Colombia) el fin de la pandemia del nuevo coronavirus. Una situación que les viene bien a ellos, tan acostumbrados a estar de gira, llevando su música —marcada por una alegre mezcla de jazz, pop y ritmos originarios de los pueblos latinoamericanos— por todo el mundo desde hace más de seis años.

Sin embargo, pese al mundo detenido, Monsieur Periné no da pausas a su música y estrenó, hace poco, su sencillo “Mundo paralelo”, en colaboración con Pedro Capó. Con un sonido hermanado al pop urbano, Catalina García aseguró que pensaron en invitar al artista a raíz de la sugerencia de su productor en Miami (Estados Unidos).

“Esta canción traía en su ADN una energía de alegría. Y buscando el sonido de esta canción, y pensando en un invitado, estaba el nombre de Pedro [Capó] muy claro. Al productor le pareció muy increíble la idea. Le mostró a Pedro la canción, a él le gustó mucho, nos encontramos luego en el estudio y fue súper natural todo”, señaló.

“Mundo paralelo” encierra, en sus letras, esa predilección por las cosas sencillas que Catalina y Pedro llevan como estilo de vida. “En esta experiencia de nómadas por el mundo, cargamos pocas cosas en nuestra maleta y hemos aprendido a valorar con gran placer los momentos sencillos y los encuentros que la música nos permite”, indicó García al respecto.

DEL LATIN GRAMMY A LA CUARENTENA

Con un ritmo imparable de conciertos, al dúo Monsieur Periné la cuarentena los atrapó en un momento en que “le pedían a la vida parar un buen rato”. En el caso de Santiago Prieto, aprovechó para montar un estudio en su casa donde pudiera practicar nuevos instrumentos y continuar su proceso de composición. “Nos mandamos ideas, cada quien comenta, se basa sobre eso y es la manera en que venimos trabajando”, acotó Catalina García sobre su dinámica de creación musical.

Es bajo este confinamiento que la rutina de la banda recién se ha visto obligada a ciertas transformaciones. Pues ni siquiera tras ganar el Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista en el 2015 vieron que el estado de sus presentaciones se alteró. Todo lo contrario.

“Ha habido la posibilidad de viajar mucho más y ser músicos que viven como nómadas”, relató Prieto, no sin precisar que incluso antes de este hito musical ya tenían una inclinación por traspasar fronteras. “Después la cosa se puso más activa y ese ha sido el cambio más grande. Estar prácticamente como gitanos por el mundo”, recalcó.

LA FUSIÓN MUSICAL COMO BANDERA, SIN IMPORTAR LAS CRÍTICAS

Catalina García no tuvo una formación musical, pero desde chica estuvo influenciada por su abuelo (cantante amateur y melómano) que tenía una vasta colección de discos de ópera, música clásica, tropical y latinoamericana. “Siempre me gustó la música, pero nunca pensé que me dedicaría a ella, porque estudié Antropología. Aprendí en la práctica. Ir construyendo una voz, un mensaje, lo he ido descubriendo a fondo con la banda”, manifestó.

Por su lado, Santiago Prieto se aventuraba por las Ciencias Políticas en la universidad a la par que formaba parte de la orquesta sinfónica y estudiaba su pasión desde el lado de la producción.

Esta suma de experiencias forjó a Monsieur Periné, banda que tiene a la fusión musical como plato principal de su propuesta. En ese sentido, según Catalina, buscan “indagar la música y las diferentes raíces de nuestro origen musical” con una esencia que “trata de sembrar alegría y buena vibra en la gente, y generar cierta incomodidad frente a lo que venimos haciendo”.

De esta exploración nace la fuerza de su estilo, que a la fecha también tiene sus detractores. “Siempre salen críticas. Que cuando hacíamos swing, que ya no éramos buenos; cuando cantábamos francés, por qué lo hacíamos. Ahora, [nos reclaman] por qué sonamos a urbano. Siempre nos gusta estar en transformación, es importante y necesario”, apuntó García.

Catalina García comentó que se formó con una maestra de canto cuando ya había formado Monsieur Periné. | Fuente: Difusión

MONSIEUR PERINÉ A LA PERUANA

La tendencia de Monsieur Periné a hurgar por estímulos en sus raíces latinas llevó a la banda a tener una relación cercana con la música peruana. Santiago Prieto incluso se animó a calificarla como “joya de la música latinoamericana” gracias a su fusión del mundo afro e hispano.

“Toda la música andina está muy presente en nuestra música”, dijo al respecto. “El charango está totalmente impreso en el ADN de Monsieur Periné. Todo lo que es Andes, selva y mar, que recorre toda América, pero especialmente el Perú. El cajón, la cajita, las guitarras de los valses… son sonidos que nos influyen mucho y amamos”, añadió.

RECOMENDACIONES DESDE BOGOTÁ

Actualmente, Monsieur Periné no deja de componer, pero tampoco de oír música. Así, Santiago Prieto confesó haber disfrutado el último disco de Fiona Apple, "Fetch the Bolt Cutters", mientras que Catalina García recomendó oír a Juan Luis Guerra ("sube el ánimo, sea para quedarse quieto o moverse"), a Edith Piaf, el disco "Raising Sand" de Robert Plant, entre otros.