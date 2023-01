Mon Laferte y Gloria Trevi colaboraron en un nuevo sencillo 'La mujer'. | Fuente: Composición (AFP)

La chilena Mon Laferte y la mexicana Gloria Trevi unieron fuerzas y mezclaron sus estilos en la canción "La mujer" que vio la luz este miércoles sorprendiendo a los seguidores de ambas."Yo soy esa mujer, la que cuelga de la soga, soy la mujer como el tequila y la droga", empieza cantando la chilena y "yo soy esa mujer, soy tu sobredosis, soy la mujer de la que nada conoces", inicia."La mujer" es un tema de despecho muy explícita que se encuentra en el punto intermedio de las canciones que ambas suelen interpretar.A lo largo de la canción se van desarrollando diversas escenografías en las que aparecen ambas, entre las que se encuentra una vulva gigante de tela, con estilismos que se adecuan al tipo de ropa y complementos que suelen llevar cada una."Sí... yo soy esa mujer... pero al final todos me amarán... este miércoles 'La mujer' con la increíble y sensible", escribió Trevi en su perfil de Instagram horas antes de que se publicase la canción, al igual que Mon Laferte compartió una cuenta regresiva e imágenes de los ensayos.Ambas artistas son muy exitosas en sus respectivos estilos y comparten el empoderamiento femenino que inspiran en muchas de sus seguidoras.

Un adelanto del próximo disco

Mon Laferte (Viña del Mar, 1983), autora de himnos como "Falta de querer", es la cantante chilena con más nominaciones en una sola edición de los Latin Grammy, así como la segunda en lograr obtener un mayor número de estos premios.El sencillo "La mujer" será parte del próximo disco de Mon Laferte "Seis", que verá la luz el 8 de abril y que está inspirado en el folclor mexicano, que recoge una gran variedad de géneros de los que, dijo en muchas ocasiones, ha ido enamorándose a la vez que puede ver asuntos en los que debe evolucionar."A mí lo que me gustaría es que el discurso que yo quiero dar no esté fuera de este género. Pienso que a lo mejor hay un montón de chavas (chicas) en Sinaloa que hacen música y les encantaría tocar banda y no lo hacen porque no está bien visto o lo que sea, y entonces tienen que tocar otro género de música para encajar", consideró en febrero en entrevista con EFE.Por su parte, Gloria Trevi (Monterrey, 1968), con altos y bajos en su carrera y vida personal, es una de las artistas más reconocidas de México, y éxitos como "Dr. Psiquiatra" siguen sonando en las calles del país, en las radios y en muchas casas.Además, sus mensajes suelen estar acompañados de positivismo y fuerza."Nunca se rindan. Estamos pasando por momentos muy complicados para muchos en lo personal y también en lo económico, pero no se rindan. Busquen, porque creo que casi en frente de ustedes pueden tener la respuesta a sus problemas y en la oscuridad hay que poner la vista en ese rayito de luz", expresó en entrevista con EFE en febrero.

(Con información de EFE)

