Desde México, la cantante Mon Laferte conversó con RPP Noticias. | Fuente: Instagram

En plena pandemia, Mon Laferte lanzó su séptimo álbum “Seis”, que contiene una destacada colaboración con Gloria Trevi. Desde México, la cantante chilena conversó con “Encendidos”, de RPP Noticias, sobre la igualdad de género, la reedición del tema “La mujer” y una curiosa anécdota detrás de cómo escribió y cantó su mayor éxito “Tu falta de querer” en Lima.

Mon Laferte, de 37 años, admite que ha ido aprendiendo sobre el feminismo junto con la sociedad. Admite que, durante su vida, normalizó actitudes muy machistas, pero que con el cambio que logró consigo misma, también pudo salpicar un poco de ello en su música. “Esto poco a poco se va quedando en las canciones, que son como un diario de vida”, cuenta.

¿Por qué escribió “La mujer”? “Esa canción yo la escribí hace algunos años y la tocaba en algunos conciertos, pero nunca la grabé en un álbum. Dejé de tocarla porque tenía una parte de la letra que no me gustaba tanto y me traía un recuerdo medio oscuro”, recuerda la intérprete.

Para poder rescatar la canción de su carpeta del pasado, Mon Laferte decidió editar algunas partes para poder incluirla en “Seis”. “Me parece que es una gran canción y valía la pena recuperarla. Entonces la operé, le metí tijerita, cambié dos o tres palabras y tomó otro sentido. Necesitaba algo nuevo, refrescarse y tenía que ser una colaboración”, dijo a RPP Noticias.

En ese sentido, Mon Laferte pensó en alguien que podía cantar las letras y se le vino a la mente un nombre: Gloria Trevi. Cuando le envió la canción, la artista mexicana le respondió diciendo que había imaginado que el tema lo escribió para ella, debido a que se sintió muy identificada.

“Nos habíamos visto en un festival, pero no éramos amigas. Pero hubo química inmediatamente y hoy siento que estamos un poco más cerca, puedo tener una amiga en ella”, admitió. “Me gustaría conocerla más a profundidad, es una mujer con más experiencia que yo en la música y la vida”.

El debut de “Tu falta de querer” en Lima

La desgarradora canción “Tu falta de querer” es uno de los mayores éxitos de Mon Laferte, quien detalló a RPP Noticias que la escribió y cantó por primera vez en vivo en Lima. La cantante chilena cuenta cómo fue la anécdota detrás del origen de este tema musical que pertenece a su álbum “Mon Laferte, vol. 1”.

“Estaba con el corazón destrozado y tuve que viajar a Lima por una amiga muy querida, Ani Alba. La conocí una vez que fui a cantar a Lima hace muchos años y nos hicimos muy amigas. Ni yo pensaba ser una artista muy reconocida ni ella una cineasta. Ella siempre me invitaba a hacer canciones para sus películas y producciones en las que ella trabajaba. Fui estaba ahí con ella, pero con el corazón destrozado y escribí ‘Tu falta de querer’. La primera vez que la canté fue en un lugar que se llamaba Cholo Bar en Barranco”, reveló.

Mon Laferte publicó el pasado 8 de abril su séptimo disco de estudio titulado “Seis”, el cual se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. “La mujer”, su colaboración con Gloria Trevi, se lanzó con un videoclip en YouTube y ya cuenta con más de 4 millones de visitas en el sitio web.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer