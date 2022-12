Mon Laferte reveló que donara sus gaviotas de Viña del Mar 2020. | Fuente: Fox Life

Mon Laferte ganó las gaviotas de oro y plata en Viña del Mar 2020. La artista se mostró muy emocionada y cuando las recibió prefirió no hablar y dedicarse solo a cantar.

Sin embargo, previo a la última canción ("Tu falta de querer") que presentó en el escenario de La Quinta Vergara, la cantante señaló que prefiere no aceptar sus gaviotas por el difícil momento que vive la sociedad chilena.

"Quiero decirles que muchas gracias por venir. Sé lo que significa venir hasta acá. Quiero despedirme y no quiero que esto se tome a mal. Es un símbolo. Yo ya me llevé las gaviotas de platino y todas las cosas que ustedes pidieron, todo el cariño y todo. Pero como símbolo de que Chile está en un momento muy especial, en un momento difícil; a modo significativo voy a entregar mis gaviotas porque yo no quería venir a celebrar un festival", dijo Mon Laferte.

Asimismo, reveló que sus gaviotas (de oro y plata) las va a donar a "alguien que las necesite" o a alguna fundación benéfica.

"Se las voy a dar a alguien que necesite, alguna fundación que la quiera rifar. No es que yo no quiera las gaviotas porque el cariño yo ya me lo llevo. Las devolvería. Esta no es una ofensa para nada. Gracias por todo", concluyó.

