Mon Laferte fue ovacionada en Viña del Mar 2020 tras presentar sus temas en el escenario de la Quinta Vergara, donde sobresalieron diversos mensajes de apoyo a las protestas sociales en Chile.

Sin embargo, la cantante sorprendió a los asistentes con un potente discurso, en el que reveló que no le importa irse a prisión con tal de siempre expresar su opinión.

"Si me tienen que llevar presa por lo que pienso, llévenme presa", dijo la cantante en medio de la interpretación de “No te fumes”.

Asimismo, antes de cantar “La Trenza” contó una polémica que vivió con los Carabineros de Chile, debido a que recibió una citación por un presunto delito.

"Todos me daban consejos y la verdad es que yo pensaba qué hacer. Pero un día me enteré por redes sociales de un comunicado de prensa de Carabineros de Chile, donde ellos le pedían a la Fiscalía citarme por cometer un delito. Primero pensé que era una broma, después me di cuenta de que no”, señaló Mon Laferte.

Además, la cantante reveló que tuvo mucho miedo, pero consideró que expresar su opinión no es un delito.

