Miley Cyrus ofrecerá un concierto desde su casa al estilo de los 'MTV Unplugged'. | Fuente: AFP

Miley Cyrus recuperará el histórico formato "MTV Unplugged" con un concierto emitido desde el jardín de su casa en Los Ángeles (EE.UU.), donde versionará "Gimme More" de Britney Spears, además de canciones de Pearl Jam, The Cardigans y otros artistas. La cadena musical anunció el regreso de esta franquicia inaugurada en 1989 y en la que anteriormente han participado artistas como Nirvana, Rod Stewart, Mariah Carey, Aerosmith, Eric Clapton, Elton John, Alejandro Sanz y la propia Cyrus junto a Madonna. El próximo 16 de octubre y bajo el título "MTV Unplugged Presents 'Miley Cyrus Backyard Sessions'", la artista dará un concierto que incluirá su reciente canción "Midnight Sky", éxitos anteriores y versiones de otros artistas. El espectáculo retomará una marca que ha sido sinónimo de música en directo durante la pandemia del nuevo coronavirus, que ha paralizado por completo la industria musical.

EL REGRESO DE CYRUS

Será el primer "MTV Unplugged" desde que Liam Gallagher, excomponente de Oasis, presentara el año pasado su disco en solitario "Why Me? Why not." Cyrus, tras un breve parón, regresó en clave de música con el tema "Midnight Sky", según ella un homenaje a todos los iconos femeninos que la han influido como artista (Debbie Harris, Stevie Nicks y Joan Jett). De momento se desconoce si el nuevo tema antecede a un nuevo proyecto musical en formato de disco de larga duración, así como posible título y fecha de lanzamiento. Además, la anunciada interpretación de "Gimme More", popularizada por Britney Spears, se unirá a la lista de versiones firmadas con éxito por Cyrus como la aplaudida "Heart of Glass", de Blondie, o "Jolene", de Dolly Parton, que acumula 274 millones de reproducciones en YouTube. (Con información de EFE).