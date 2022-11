Mike Bahía estuvo de paso por Lima como artista invitado de la Teletón 2019. | Fuente: Instagram

No es la primera vez que Mike Bahía —cantante colombiano responsable del sencillo exitoso “Buscándote”— pisa territorio peruano. Lo hizo este año, en marzo, a propósito de un evento que fue cancelado tras tener hasta tres cambios de local y que tuvo, entre sus invitados, al mismo Bahía y a su enamorada Greeyci Rendón, a quienes la experiencia les deparó problemas con Migraciones.

“Fue un evento que se llevó a cabo, inicialmente, en el parámetro de las cosas normales”, contó Mike Bahía en entrevista con RPP Noticias. “Cuando tuvimos la oportunidad de hacer la prueba de sonido, nos dimos cuenta de que el lugar estaba cambiando como tres veces. Entonces llamamos a la persona correcta y no aparecía. El mismo día del evento nos enteramos de que no existen visas ni documentos formales. El evento no se puede llevar a cabo y hacemos un comunicado formal a través de las redes de Greeyci y de las mías. Y bueno, ahí es cuando queremos salir del país y no pudimos. Tuvimos que quedarnos tres días con la Cancillería haciendo unos papeleos”, relató.

Lo cierto es que, más allá de las cancelaciones a última hora y los problemas de impedimento de salida que debió solucionar con Migraciones, Mike Bahía aseguró que los más perjudicados fueron sus seguidores y a ellos les dedicó un mensaje: “Yo tengo cinco años de amor por este país [Perú]. Tengo muchas ilusiones, pero también los fans. Me parece que el trato con ellos fue injusto. Eso es lo que a mí me duele, más allá del dinero”.

COMPROMETIDO CON LA TELETÓN (Y CON GREEYCI)

En esta oportunidad, el paso de Mike Bahía por Lima responde ya no a razones comerciales, sino a su participación como artista internacional invitado en la Teletón. No sobran las voces discrepantes alrededor de este evento, que busca recolectar un monto mayor a 12 millones de soles en beneficio de los niños del hogar clínica San Juan de Dios, y a ellos Bahía declaró que había que responderles con afecto. “Hablemos de un niño que no tiene la posibilidad de poner su dinero, pero sí la posibilidad de ver el Instagram de la Teletón y ver historias y personas reales que han sido afectadas positivamente. Mi mensaje es este: vamos a ver hasta dónde podemos con muestras de afecto llegar a sorprendernos”, señaló a RPP Noticias.

Aunque en esta ocasión no venga acompañado de su enamorada Greeyci Rendón, con quien ha colaborado en más de un sencillo a lo largo de su carrera —“Esta noche”, “Amantes”, entre otros—, confesó llevarla siempre presente y se animó a relatar la manera en que la conoció. “No existe Mike sin Greeyici. Ella es la Mary Jane de Spiderman. Yo no le he cantado a nada que no sea esa mujer”, declaró.

Precisamente, es Greeyci la inspiración de varias canciones, la protagonista de sus letras que le cantan al amor. “Mi primera canción de promoción es “Buscándote” y ella sale en el video, la chica del cabello cortico es ella. Yo siento que mi historia ha sido contar lo que me ha pasado a mí: yo cantaba en un bar, era un tipo promedio, y ella era una actriz muy reconocida, muy joven, pero muy humilde. Y me conoce a mí y se conecta conmigo de una manera muy brillante. Pero yo no entendía por qué se fijaba en mí. Y ahí es donde empieza mi desesperación por conquistarla con canciones y ahí es donde nace “Buscándote”, “Estar contigo” y todo este recorrido de canciones que llega hasta la que hoy tenemos, ‘La Lá’”, contó.

EL NIÑO DEL CORO

Los inicios de Mike Bahía parecen haber empezado en La Voz Colombia, el reality en el que participó durante el 2013, cuando estuvo bajo la guía de la cantante Fanny Lu. Sin embargo, si hubiese que definir un momento en que la música lo capturó, este sería durante su niñez, a los 7 años, cuando escuchó el coro de su colegio. “Me gustaba comer unas paletas y cuando me cambiaron la paletería del sector, al lado del coro del colegio, me empecé a sentar ahí todas las tardes, porque escuché el coro y se me erizó la piel”, apuntó.

A partir de entonces, fue invitado por el profesor a cantar junto a sus compañeras y se convirtió en el primer corista hombre de su colegio. No tardó en pasar del coro escolar a la salsa, género por el que sintió mucho interés, pero también al rock, con una banda que tuvo durante seis años, llamada Capzula, integrada por el bajista de Maluma y el guitarrista Sebastián Villota. Para cuando culminó su carrera de Administración de Empresas, se marchó a Bogotá, donde postuló a La Voz y se hizo conocido masivamente gracias a la magia televisiva y a su talento musical.

Con “Buscándote”, su carrera se enrumbó por un camino en ascenso, que lo ha llevado a presentarse en distintas partes del mundo y a contar con colaboraciones con distintos artistas, el más reciente Danny Ocean, con quien tiene listo el tema “Detente” y planea alistar otras canciones. “Pensamos hacer música, porque tenemos un buen feeling musical”, señaló. ¿Qué escucha actualmente? Como su música, los géneros varían: UB40, Bob Marley, David Pavón, Grupo Niche. ¿Y de Perú? Pues a Gian Marco, de quien admira el tema “Te mentiría”.