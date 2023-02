Los Prisioneros | Fuente: Instagram

La última manifestación en Chile fue multitudinaria. Más de un millón de chilenos se reunieron para protestar en contra del gobierno del actual presidente Sebastián Piñera y para mostrar su descontento por la desigualdad económica y el alto costo de vida en el país vecino.

Una de las canciones que más sonó en las protestas fue “El baile de los que sobran”, clásico de la agrupación de rock chilena “Los Prisioneros”, que se ha convertido en un himno de lucha social no solo en Chile, sino también en otros países de Latinoamérica.

La trascendencia de la canción es innegable, es por eso que el baterista de la banda, Miguel Tapia, conversó este sábado con Johnny Padilla en el programa En Escena, en donde habló sobre la famosa canción y opinó sobre la situación política actual que vive su país.

“Es una canción que tiene un significado claro, profundo y que, de algún modo, está cruzando las barreras del tiempo. Nosotros, como todas las canciones que nacieron, las compusimos en una realidad, en un momento en el que éramos jóvenes, vivíamos en dictadura pero, principalmente, éramos jóvenes con inquietudes sociales que se transformaban en nuestras conversaciones internas del grupo y luego en la letra de una canción”, reveló.

A pesar de que el tema ha cumplido este 2019 33 años, la letra sigue siendo vigente. Ni Miguel Tapia, ni los otros integrantes de "Los Prisioneros" imaginaron que un día se convertiría en un hit. “No estábamos pensando en ese momento la proyección que iba a tener la canción, que se disparó y hasta el día de hoy tiene un significado importante”, apuntó.

CHILE SE CANSÓ

Asimismo, el baterista de la banda chilena se pronunció sobre las medidas dispuestas por el presidente Sebastián Piñera, como el toque de queda y la orden de sacar al ejército a las calles. Para Miguel Tapia, los derechos de los ciudadanos chilenos están siendo restringidos.

“Yo veo esta semana en Chile a los políticos pidiendo perdón, pidiendo disculpas… principalmente ministros que están en el gobierno de Piñera. Dicen que no se dieron cuenta como sucedió eso; es realmente para reír, porque la clase política vive en una burbuja que no tiene nada que ver con la gente común y corriente como nosotros. Ellos se dieron cuenta, lo que pasa es que no les importó y Chile no aguantó más”, explicó.

Por otro lado, resaltó la valentía de los jóvenes estudiantes que se movilizaron e hizo hincapié en que el costo de vida en Chile es uno de los más altos de América Latina.

“Gracias a la energía de la juventud esto reventó. Para Chile llegó el momento del cambio. (…) Chile no aguanta más y no lo digo solo yo: el pueblo en Chile no va a aceptar más que nos sigan metiendo el dedo en la boca. Esto ya empezó y no va a parar. Chile no va a aceptar que se sigan aprovechando de nosotros”, finalizó.

Te sugerimos leer