Metallica anunció en sus redes sociales que emitirá su segundo y último concierto que realizó en Lima, Perú como parte de su serie “Metallica Mondays”. Este 25 de mayo, por medio de Facebook y YouTube, los fanáticos de esta banda podrán revivir esta presentación que se llevó a cabo el 20 de marzo del 2014.

Como parte de su gira “Metallica By Request”, la agrupación vino a nuestro país dando un gran evento para todos los amantes del rock. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo cantaron en el Estadio Nacional y entonaron sus mejores temas.

Podrás ver la transmisión de este concierto este lunes 25 de mayo a partir de las 7 de la noche, hora para Perú. De acuerdo con el post de la página oficial de Metallica, así anunciaron su presentación para sus fanáticos:

“Echa un vistazo al show #MetallicaMondays de esta noche, “Live in Lima – 20 de marzo de 2014”, la tercera parada de la gira Metallica By Request. Sintoniza esta noche para ver qué canciones votó la audiencia en esta lista de canciones única. El show completo se transmitirá de forma gratuita a partir de las 5 PM PDT / 8 PM EDT. Si no puedes unirte a nosotros esta noche, no te preocupes, el show estará disponible en nuestro canal de YouTube”.

Los fanáticos podrán escoger sus canciones favoritas por medio de votaciones y Metallica hará un setlist especial para ello. Estos son los temas que tocaron en Lima y si los fans desean, se repetirán esta noche:

Battery

Master of Puppets

Welcome Home (Sanitarium)

Disposable Heroes

The Unforgiven

Lords of Summer

…And Justice for All

The Four Horsemen

Whiplash

Orion

One

Ride the Lightning

Fight Fire With Fire

Fade to Black

Enter Sandman

Encore:

Creeping Death

Hit the Lights

Seek & Destroy

