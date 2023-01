Village People, Queen, Madonna, Lady Gaga y Girl in Red unen a las generaciones de la comunidad LGTBIQ+ con sus canciones. | Fuente: Captura de pantalla/Instagram/Composición

En el Mes del Orgullo LGTB, repasamos las canciones que han formado parte de la historia musical de la temática LGTBIQ+. Desde finales de los 70's con Village People, pasando por la transición del pop de Madonna al pop Gaga, hasta los temas que se hicieron virales en redes sociales como TikTok.

Revisa la lista de 20 canciones que se convirtieron en las favoritas de la comunidad LGTBIQ+ para todas las generaciones:

YMCA (1978)

Un clásico de Village People que refiere directamente a la homosexualidad, donde se hizo una parodia de los estereotipos en esta comunidad. Además, las siglas del título responden a Young Men’s Christian Association, una antigua asociación cristiana que brindaban alojamiento a jóvenes.

HAY QUE VENIR AL SUR (1978)

Rafaella Carrá es una cantante italiana que revolucionó la música latina con su exitoso tema sobre el amor y la sexualidad. Años más tarde, la canción y sus liberadoras letras son revalorizadas por la comunidad homosexual latinoamericana.

I’M COMING OUT (1980)

La canción de Diana Ross ha sido considerada una canción LGTBIQ+ por la famosa frase coming out (en español, salir del clóset) y anunciar su orientación sexual o identidad de género. En el siglo 20, esta expresión empezó a ser muy utilizada por la subcultura homosexual en EE.UU. y se mantiene hasta el día de hoy para celebrar la diversidad.

IT’S RAINING MEN (1982)

“Llueven hombres, aleluya”, así eran las letras de la canción más célebre que lanzó el dúo femenino The Weather Girls. Al ser un himno de las mujeres que salían con hombres, posteriormente también pasó a serlo de los hombres homosexuales y la comunidad trans a inicios de la década de los 80's.

I WANT TO BREAK FREE (1984)

Queen creó uno de los más conocidos himnos para la comunidad LGTBIQ+. Su videoclip también causó mucha sorpresa en esa época, debido a que Freddie Mercury y sus compañeros de banda se vistieron femeninamente para parodiar la famosa telenovela británica “Coronation Street”.

SMALLTOWN BOY (1984)

La canción del grupo británico Bronski Beat pegó fuerte entre el público LGTBIQ+ porque hacía referencia a una situación muy común en esa época: la homofobia en los entornos familiares. En ese entonces, muchos jóvenes escapaban —o eran echados— de sus casas por ser personas homosexuales o transgénero.

YOU SPIN ME ROUND (1984)

El mayor éxito de Dead or Alive se considero como parte de la historia de la música LGTBQI+ por su letra pegajosa y melodía del género synthpop. Además, los diferentes looks del vocalista Peter Burns, quien era bisexual, eran una inspiración para muchos de esa generación ochentera.

¿A QUIÉN LE IMPORTA? (1986)

Alaska y Dinarama pensaron en esta canción como una referencia a la independencia y libertad, sin embargo, fue adoptada por la comunidad LGTBIQ+. A inicios de los 2000, la mexicana Thalía versionó el tema musical y logró que vuelva a sonar en todo el mundo.

MUJER CONTRA MUJER (1998)

Desde sus inicios, la agrupación española Mecano se caracterizó por tocar temas sobre la homosexualidad, en especial, el lesbianismo, causando sorpresa en su país natal. Por ello, este tema y otros interpretados por Ana Torroja han sido tomados como símbolos de la comunidad LGTBIQ+.

A LITTLE RESPECT (1988)

Erasure, la banda de música electrónica, lanzó este icónico tema a finales de los 80's. Las letras hablan explícitamente del amor entre dos varones.

VOGUE (1990)

Madonna lanzó esta canción que la hizo sonar nuevamente en el mundo entero. Las letras hacen referencia a una pasarela y la vida glamorosa digna de portadas de revistas. Hoy es parte de las canciones más escuchadas por la comunidad LGTBQI+ y utilizada para las presentaciones de drag queens.

BELIEVE (1998)

Cher lanzó este sencillo que abrió el camino para el auto-tune en la industria musical. Con este tema, la ‘Diosa del pop’ cimentó su fama como ícono de la comunidad LGTBQI+ antes de que llegara el pop moderno a inicios de los 2000.

ALL THE THINGS SHE SAID (2002)

El dueto ruso t.A.T.u. se dio a conocer internacionalmente con esta canción que aludía a una relación lésbica entre dos adolescentes. En el videoclip se pueden ver algunas escenas entre las dos cantantes, mientras sus padres y maestros reaccionan con desaprobación. En el siglo 21, la homofobia todavía era un tema recurrente en la música.

I KISSED A GIRL (2008)

La cantante Katy Perry habló sobre su bisexualidad en esta canción emblemática para mujeres lesbianas y bisexuales. “Besé a una mujer y me gustó”, dice la letras de la exitosa canción pop.

BORN THIS WAY (2011)

Tal como éxitos anteriores de Madonna o Cher, la artista Lady Gaga se impuso como un nuevo ícono de la comunidad LGTBIQ+. “No importa si eres gay, hetero o bisexual, lesbiana o transexual, estoy en el camino correcto, cariño”, se menciona en la letra del tema con claras referencias a la sexualidad e identidad de género para la generación moderna.

GIRLS/GIRLS/BOYS (2013)

La canción de la banda de rock Panic! at the Disco detalla un complicado triángulo amoroso y las diferentes orientaciones sexuales. El tema se origina en las diferentes experiencias del vocalista Brendon Urie, quien finalmente confirmó ser pansexual.

SISSY THAT WALK (2014)

RuPaul, drag queen y cantante, publicó esta canción como parte de su séptimo álbum. El videoclip muestra a diversas drag queens que participaron del famoso programa reality “RuPaul's Drag Race”. Se convirtió en una de las canciones más sonadas en la comunidad LGTBIQ+.

GIRLS LIKE GIRLS (2015)

Hayley Kiyoko, exestrella de Disney, interpreta esta canción que alcanzó su popularidad por la comunidad lésbica. La cantante lesbiana cuenta diversas historias sobre amor entre mujeres en sus temas, y este es el más emblemático de su carrera musical.

MYSTERY OF LOVE (2017)

“Call Me By Your Name”, la película protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer, incluyó esta canción como parte de su banda sonora. La historia homosexual que llegó hasta los Oscar hizo muy conocido al tema del cantautor Sufjan Stevens.

I WANNA BE YOUR GIRLFRIEND (2018)

Marie Ulven Ringheim, artísticamente conocida como Girl in Red, es una cantante lesbiana que ha ganado gran popularidad a través de las redes sociales. Su canción más famosa es bastante utilizada para videos de TikTok.

