Megadeth expulsa a David Ellefson (segundo de la izquierda) tras acusaciones de pedofilia | Fuente: Megadeth - Facebook

Sucedió lo que se esperaba. La banda de trash metal, Megadeth anunció este lunes 24 la salida de su bajista y cofundador David Ellefson tras revelarse serias acusaciones de acoso sexual a menores de edad.

A través de un comunicado firmado por el líder de la agrupación, Dave Mustaine, y publicado en sus redes sociales, tanto Facebook como Twitter, Megadeth hizo pública la decisión que ha conmocionado la escena musical.

“David Ellefson ya no estará tocando con Megadeth y oficialmente nos separamos de él. No tomamos esta decisión a la ligera”, escribieron en la publicación. “Si bien no sabemos los detalles de lo ocurrido, con una relación ya tensa, lo que se ha revelado es suficiente para hacer que trabajar juntos sea imposible en el futuro”, agregó la banda autora de temas como “Rust in Peace” y “Symphony of Destruction”.

El bajista de Megadeth David Ellefson habría mantenido conversaciones inapropiadas con una seguidora menor de edad. | Fuente: Facebook Megadeth

Esto sucede luego de que se difundieran en redes sociales capturas de las conversaciones inapropiadas que David Ellefson habría mantenido con una seguidora menor de edad. Tras estas acusaciones, la cuenta oficial de la banda y Dave Mustaine dejaron de seguir al bajista en redes sociales.

Cabe mencionar que el pasado 10 de mayo Megadeth ya se había pronunciado sobre estas acusaciones en las que dejó claro que "a medida que se desarrolla esta situación, es importante que todas las voces se escuchen con claridad y respeto".

