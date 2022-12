'Mayonesa', canción del grupo 'Chocolate', fue una de las más exitosas del año 2000. | Fuente: El Heraldo

Charly Sosa, excantante del grupo “Chocolate” y que hoy vive en Miami (Estados Unidos), contó para Efe cómo fue que nació la canción que los llevó al éxito, “Mayonesa”. Este tema es del año 2000 y hasta el día de hoy es escuchado por muchos.

Sin embargo, el tema pegajoso y la letra que fue fácil de aprender ya que cuenta la historia de un joven que se enamoró de una chica que estaba bailando en medio de la pista de una discoteca. Pues debes saber que esto sí sucedió en la vida real y fue ese momento en el que Eduardo Britos se inspiró para escribiar la canción.

LA HISTORIA

“Fue en 2000, pero no sabemos en qué discoteca: lo que sí tenemos claro es que él la miró a ella, la chica de baile misterioso. Desconocemos su nombre, pero no cómo vestía ni sus características: tenía "un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el top’”, asegura Alejandro Jasa, quien en el año 2000 creó la canción junto a su amigo y "hermano de la vida, Eduardo Britos, fallecido en 2017.

En un momento se dio el encuentro. Ella lo miró, le agarró la cara, lo arrastró a la pista y puso la piedra fundamental de "Mayonesa", una canción que marcó una época y sigue siendo tan escuchada como el primer día.

Una tarde de junio, Jasa llegó al estudio donde Britos ya había compuesto la melodía del verso y del estribillo. "Cuando la escuché le dije: 'Eduardo, me encanta pero no me gusta la melodía del estribillo'. Entonces la cambiamos", señaló.

Al día siguiente, ambos viajaban en un taxi y Britos narró a su amigo la letra que tenía para el tema. "Eduardo compone la letra de la canción y el verso y yo compongo la música y la melodía del estribillo. Si no nos hubiéramos juntado los dos, nunca hubiéramos hecho la canción", afirma.

EL BAILE “BATE QUE BATE”

Sin duda, la coreografía que muchos hicimos al momento de bailar la “Mayonesa” también se creó a partir de una casualidad. Alejandro Jasa confesó que estaba mirando desde el fondo de una discoteca cómo a su costado había cuatro chicas que no le prestaron atención a la banda pero se movieron cuando sonó la canción.

“Cuando empezaron a cantar el estribillo, una de ellas comenzó a batir con sus manos, algo que después también hicieron sus amigas”, dijo Jasa. Desde entonces, esa coreografía acompaña la canción. Más allá de anécdotas, "Mayonesa" fue un éxito mundial y cumplió con una frase que repetía Britos: "Toda la música que hace mover los pies genera más dinero y más éxito".

