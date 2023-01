A 25 años de su lanzamiento, Mariah Carey y su 'All I Want For Christmas Is You' siguen siendo la canción navideña más escuchada. | Fuente: Europa Press

Ya se siente la Navidad... Las tiendas y casas empiezan a decorarse y suenan los villancicos. Pero si hablamos de la reina de la temporada, solo hay una: Mariah Carey y su mítica "All I Want For Christmas Is You", que se vuelve a convertir en la canción navideña más popular en Spotify.

Han pasado 25 años desde que la cantante creó el tema, convertido en un emblema navideño, con más de 520 millones de reproducciones en la plataforma musical. Entre octubre y diciembre del 2018, el 'hit' navideño tuvo un aumento de reproducciones de más de 2.000%, siendo el 24 de diciembre el día del año en que los usuarios más escucharon este tema. Aunque en Navidad se suele escuchar más esta canción, la gente la reproduce en Spotify todos los meses del año.

Según los datos recientes de la plataforma, los países que más escuchan "All I Want for Christmas Is You" son Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. La canción de Mariah Carey es popular, en primer lugar, entre los jóvenes de 18 a 24 años, quienes representan el 29% de las escuchas. En segundo lugar se encuentran las personas de 35 a 44 años, que suponen un 17% de las reproducciones.

El tema ha sido añadido a más de 12 millones de playlists y se han realizado más de 1.000 versiones. Michael Bublé, Milos Foreman, Clementine Duo y Fifth Harmony, entre otros, han interpretado a su manera el tema de la cantante.

Con motivo del 25 de aniversario de la popular canción de Mariah Carey, Spotify ha lanzado "Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You Enhanced Album", una versión mejorada del disco "Merry Christmas (Deluxe Anniversary Edition)". El lanzamiento presenta contenido original y solo estará disponible en la plataforma. (Europa Press)

CANCIONES DE NAVIDAD MÁS ESCUCHADAS EN EL MUNDO

1. "All I Want for Christmas Is You"- Maria Carey.2. "Last Christmas" - Wham!3. "Santa Tell Me" - Ariana Grande.4. "Mistletoe" - Justin Bieber.5. "It's Beginning to Look a Lot like Christmas" - Michael Bublé.6. "Jingle Bell Rock" - Bobby Helms.7. "Rockin' Around The Christmas Tree" - Brenda Lee.8. "It's the Most Wonderful Time of the Year" - Andy Williams.9. "A Ghetto Christmas Carol" - XXTENTATION.10. "Holly Jolly Christmas" - Michael Bublé.

