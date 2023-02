Maluma sorprende con fotografías de su antes y después: “Si no me quisiste así, no me busques ahora” | Fuente: Instagram - Maluma

El cantante colombiano Maluma sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía que muestra el gran cambio físico que ha experimentado en estos últimos años.

El intérprete de "Hawái" utilizó sus redes sociales para compartir el domingo una fotografía con la siguiente descripción: “Si no me quisiste así, no me busques ahora”. De esta manera, Maluma bromeó sobre el aspecto que lucía cuando aún no era reconocido como un artista de fama internacional.

La primera de las fotografías muestra un Maluma bastante joven, sin la barba que lo caracteriza y vistiendo un saco negro y polo blanco, mientras que en la segunda se le ve con el torso desnudo luciendo ropa de una conocida casa de moda.

A 24 horas de la publicación de las fotografías el cantante ha recibido más de 2 millones de "me gusta" y cientos de comentarios de sus seguidores pero también se otros músicos como Dj Luian y Zion.

Debut en el cine

Maluma deberá esperar un año más antes de su debut en el cine. La comedia romántica "Marry Me", que protagoniza con Jennifer Lopez, aplazó su estreno hasta el 11 de febrero de 2022, para coincidir con la fiesta de San Valentín aunque un año más tarde de lo inicialmente previsto.

Anteriormente, la película liderada por las dos estrellas latinas fue pospuesta desde el 12 de febrero hasta el 14 de mayo de 2021, pero parece que los cines estadounidenses no estarán listos para acoger al gran público y los estudios Universal han preferido esperar.

