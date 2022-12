Los hermanos saldrán de gira con Kelsea Ballerini este verano. | Fuente: Billboard

Los Jonas Brothers se reunieron para presentar su nueva canción e interpretar clásicas canciones en los Billboard Music Awards 2021.

Nick Jonas, presentador de la ceremonia, se unió a sus hermanos Joe y Kevin Jonas, además de Marshmello, para interpretar su nuevo sencillo ‘Leave Before You Love Me’.

Sin embargo, sorprerdieron a los asistentes en el Microsoft Theatre en Los Ángeles al tocar sus éxitos como "Sucker", "Only Human", "What a Man Gotta Do".

La actuación marcó el regreso oficial de Nick, Joe y Kevin al escenario de los Billboard desde su feroz actuación de popurrí en 2019. Más música nueva y una gira están por delante para los Jonas Brothers, que acaban de anunciar su gira "Remember This" en estos próximos meses con la invitada especial Kelsea Ballerini. "Estoy emocionado de ver a estos hermanos en el escenario", dijo Kelsea en el escenario, mientras presentaba su actuación. "¡Es una especie de vista previa para mí porque me uniré a ellos en la gira!"

El último álbum de los Jonas Brothers, Happiness Begins , debutó en junio de 2019, por lo que los fanáticos ya se están preparando para la posibilidad de que llegue más música nueva pronto dada la próxima gira. Durante una entrevista en la alfombra roja en los Billboard el domingo, Joe dijo que "muchas canciones nuevas" son inminentes.

