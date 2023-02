Los Grammy eliminan sus comités 'secretos' tras las críticas recibidas | Fuente: BCS/AFP

Luego de que artistas como The Weeknd acusaran a los organizadores de los premios Grammy de "corrupción", estos anunciaron el viernes la eliminación de los comités "secretos" que seleccionan los trabajos nominados a estos prestigiosos premios.

La Recording Academy dijo que sus más de 11.000 miembros decidirán los nominados para los premios del 2022. Estas decisiones las tomaba hasta ahora un panel de entre 15 y 30 expertos de los que no se conocía sus identidades.

La academia dijo que estos "cambios significativos" reflejan su "compromiso continuo de evolucionar con el panorama musical y garantizar que las reglas y directrices de los premios Grammy sean transparentes y equitativas".

En su comunicado, la organización dijo que también trabaja en reducir el número de categorías en las que sus miembros pueden votar. Antes lo hacían en 15 y ahora lo harán en 10.

La próxima edición de los Grammy, anunciaron sus responsables, tendrá 86 categorías con la creación de dos nuevas, una de ellas para la música latina.

La denuncia

En marzo pasado, el cantante The Weeknd anunció que no volverá a presentar su música al proceso de selección para los premios Grammy, a los que ya acusó de "corruptos" y poco transparentes después de no haber logrado ninguna nominación a pesar de ser uno de los grandes favoritos.

"Por los comités secretos, no dejaré que mi discográfica vuelva a presentar mi música a los Grammy", aseguró el cantante en un comunicado publicado por el diario The New York Times.

Otras denuncias

Zayn Malik, excantante de One Direction, criticó en marzo los comités anónimos encargados de seleccionar.

"Mantengo la presión y lucho por la transparencia y la inclusión. Necesitamos asegurarnos de que estamos honrando y celebrando la 'excelencia creativa' de TODOS. Acabemos con los comités secretos", tuiteó el cantante, quien nunca ha sido nominado con su exgrupo o como solista.

"Mi tuit no fue personal o sobre la elegibilidad, sino sobre la necesidad de inclusión y la falta de transparencia en el proceso de nominación y el espacio que crea y permite que el favoritismo, el racismo y la política de redes influyan en el proceso de votación", añadió Malik.

(Con información de AFP)

