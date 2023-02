¿Cuándo y dónde se transmitirá el Lollapalooza 2020? Conoce el panel completo de artistas. | Fuente: AFP

Ante la pandemia de COVID-19, los más grandes eventos de la música han tenido que trasladarse al escenario virtual. Por ello, Lollapalooza 2020 anunció su versión digital y completamente gratuita que se transmitirá para todo el mundo, llegando así a una audiencia mucho mayor que antes. Conoce los artistas y horarios del destacado festival de música.

Paul McCartney, Metallica, Ellie Goulding, Lorde, Chance the Rapper, Arcade Fire, Outkast, Yeah Yeah Yeahs, LCD Soundsystem, HER, Kaskade, Louis the Child, The Neighbourhood, entre otros destacados artistas, formarán parte de esta innovadora edición que se emitirá desde el canal oficial de Lollapalooza en la plataforma YouTube.

Cabe destacar que este no es primer festival de música que se adapta a los tiempos de coronavirus, ya que anteriormente Tomorrowland se anunció en este mismo formato. Actualmente, la industria musical se ve golpeada por la falta de conciertos presenciales y la venta de boletos a nivel global.

Además, que —al ser un evento propio de Estados Unidos— Lollapalooza 2020 no estará aislado a la conciencia social en dicho país, debido a que tres organizaciones de caridad recibirán los fondos recaudados: Son Arts for Illinois Relief Fund, Equal Justice Initiative y When All Vote. Se destinarán 10 mil dólares para cada una de ellas, anunció el sitio web del festival.

“Desde su creación hace casi 30 años, Lollapalooza ha servido para inspirar, conectar y levantar a nuestras comunidades”, destacó el equipo detrás del popular evento de la música. Se recuerda que este ya se ha transmitido antes por YouTube en sus ediciones habituales, pero esta será la primera vez en que se organizará enteramente digital.

HORARIOS Y DÍAS DE LOLLAPALOOZA 2020

Lollapalooza 2020 se transmitirá desde el 30 de julio hasta el 2 de agosto desde su canal de YouTube. Los primeros conciertos empiezan hoy a las 5:00 p.m. (hora Perú), y continuarán hasta un promedio de la medianoche en cada día de esta sorprendente edición virtual.

