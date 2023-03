La 'Reina' del Rock N' Roll murió a los 87 años y se une a Chuck Berry, fallecido en el 2017, como las dos leyendas del rock n' roll que dejaron este mundo. | Fuente: Oficial

Corría el año 1955, y un joven Little Richard llegó a Nueva Órleans invitado por la discográfica Speacialty Records. El artista ya había probado suerte en otras agrupaciones, pero fue esta invitación a grabar nuevo material que lo terminó catapultando a la fama.

En aquellas sesiones, ninguna canción convencía a la disquera, hasta que el nacido en Georgia interpretó en el piano las primeras líneas de lo que, mucho tiempo después sería conocida como una de las canciones que cambió el mundo de la música.

"Tutti Frutti, buen cu..., si no entra, no lo fuerces. Puedes engrasarlo, para facilitarlo", decía la lírica, pero el ritmo era pegajoso. Se trataba de una canción que Richard interpretaba en bares y cantinas, para ganarse la vida, pues a los 13 años su padre lo botó de casa por ser homosexual.

La disquera aprobó la canción de inmediato, pero ordenaron con urgencia el cambio de letra. Su inconfundible "Womp-bomp-a-loom-op-a-womp-bam-boom" la ha colocado en un meritorio pedestal como una de las canciones emblema del rock n' roll. Así nació "Tutti Frutti".

Tras la muerte del 'arquitecto del rock n' roll' a los 87 años, hacemos un repaso por cinco de sus canciones más recordadas y que marcaron época e influyeron en músicos de la talla de The Beatles y The Rolling Stones.

Tutti Frutti

Su canción emblema, por antonomasia. El origen lascivo y vulgar de este himno, no fue impedimento para que en 1955 fuera grabada, con una letra modificada por Dorothy LaBostrie y pusiera a bailar a los jóvenes de esa generación... y lo sigue haciendo en estos tiempos.

Long tall Sally

Tras el éxito innegable que le dio "Tutti Frutti", Richard grabó un blues compuesto a doce compases que luego se convertiría en una inspiración estructural dentro del rock n' roll. El single alcanzó el primer lugar en la lista de R&B de Billboard, permaneciendo en esa posición durante seis de las 19 semanas que pasó en ella.

Como curiosidad, aparece al inicio de la película "Depredador" con Arnold Scharzenegger, siendo oída en una vieja radio.

Good golly, Miss Molly

Quién haya oído 'La plaga' de Los Teen Tops, donde cantaba un jovencísimo Eduardo Guzmán, debe saber que esa canción tomó inspiración de "Good golly, Miss Molly" del gran Little Richard. En el caso de los mexicanos, hicieron una variación en la letra por una más divertida, mientras el estadounidense se refiere a "Miss Molly" como una prostituta, por la connotación sexual del tema.

Lucille

Año 1957, en el que Richard se retiraría de la música de forma estrepitosa. Pero fue ese año que lanzó su popular canción "Lucille", compuesta junto a los blueseros Richard y Albert Collins. Originalmente, "Lucille" fue pensada como una balada que Little Richard escribió llamándola "Directly From My Heart to You" en 1955. Al no ser considerada dentro de su primer disco, la recompuso bajo el nombre de "Lucille", una presunta amante con la que Richard rompió.

Great Gosh A' Mighty

En 1986, marcó el regreso de Little Richard al estrellato, tras dedicarse las dos últimas décadas a sus estudios de teología y hacerse ministro pentecostés, Richard reapareció en la película Down and Out in Beverly Hills, y alcanzó fama con la canción "Great Gosh-a-Mighty!". Ese mismo año formó parte del primer grupo de inducidos al Rock and Roll Hall of Fame por su contribución al género.

