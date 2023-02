Juan Diego Flórez y Luis Fonsi cantarán en la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019 | Fuente: EFE | Fotógrafo: Christian Ugarte

Luis Fonsi y Juan Diego Flórez serán los platos fuertes de la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019 este viernes 26 de julio. En declaraciones para RPP Noticias, el canante boricua, reconocido mundialmente por la canción "Despacito", reveló que no cantarán juntos. Sin embargo, expresó su deseo de colaborar con el tenor peruano. "[Juan Diego] es un genio. No vamos a cantar juntos pero eso no significa que en algún momento me encantaría cantar con él", dijo el cantante a RPP Noticias.

Horas antes Luis Fonsi y Juan Diego Flórez tuvieron un encuentro con Sinfonía por el Perú. El intérprete puertorriqueño elogió tanto a Flórez a los miembros de la orquesta de la fundación del tenor.

"Hizo una versión hermosa de 'En mi viejo San Juan'. Fue muy emocionante, es un caballero y un genio. Mi respeto a él y a todos los niños que tocaron hoy".

Luis Fonsi se reunió con sus fans en la previa del incio de los Juegos Panamericanos. | Fuente: RPP Noticias

ENCANTADO DE ESTAR EN EL PERÚ

Luis Fonsi se siente muy contento de estar en Lima y aseguró que ha recibido mucho cariño de la gente en la previa de la inauguración de los Juegos Panamericanos.

"Estoy feliz de estar acá en Lima, contentísimo de compartir con la gente y compartir con la gente, de que me reciban con tanto cariño y de seguir conociendo de toda la magia que tiene Perú y el amor que me dan", agregó el puertorriqueño.

Finalmente, develó que el show estelar de la apertura de los Juegos Panamericanos Lima 2019 estará cargado de sorpresas y de lo mejor de su música.

"Es sorpresa. Lo mío es la música, así que voy a tratar de que la gente se conecte con cada canción y poner a todos a cantar y a bailar. Que sea una apertura muy bonita, histórica. Hay una que otra sorpresita por ahí que ya se enterarán", concluyó.

El cantante puertorriqueño se presentará este viernes 26 de julio en Estadio Nacional en lo que será la ceremonia de apertura de Lima 2019.

