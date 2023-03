Liam Gallagher anunció el lanzamiento de su disco 'MTV Unplugged' para el próximo 12 de junio. | Fuente: AFP

Liam Gallagher publicará el próximo 12 de junio su disco "MTV Unplugged", fruto del concierto en el clásico formato acústico producido por la cadena musical MTV y que había sido pospuesto a causa de la pandemia del nuevo coronavirus. Fue el pasado verano cuando tuvo lugar la grabación, en el icónico City Hall de Hull (Inglaterra), donde interpretó canciones de sus dos álbumes en solitario, "As You Were" (2017) y "Why Me? Why Not" (2019), así como temas míticos de Oasis, como "Champagne Supernova", con la que cerró el espectáculo. El menor de los hermanos Gallagher estuvo acompañado de una orquesta de 24 miembros así como del que fuera guitarrista de Oasis, Paul Arthurs alias "Bonehead", junto al que canta los clásicos "Some Might Say", "Stand By Me", "Cast No Shadow" y "Sad Song".

El álbum, según informó Warner Music, estará disponible en varios formatos físicos (CD, vinilo estándar y vinilo color) así como en plataformas digitales. Por este formato han pasado durante las últimas décadas artistas internacionales de la talla de Nirvana, Aerosmith, Eric Clapton, Elton John, Mariah Carey o Alejandro Sanz, que fue el primer cantante español que publicó su "MTV Unplugged".

Vale recordar, además, que Liam Gallagher y las bandas Foo Fighters y The National estarán presentes en la próxima edición del festival Rock in Rio Lisboa. (Con información de EFE).

