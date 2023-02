Conoce a qué hora ver los Latin Grammy 2020. | Fuente: Instagram

¡Llegó el día! Los Latin Grammy 2020 se transmiten este 19 de noviembre desde Miami (EE.UU.), en un formato remoto y en vivo, que premiará lo mejor de la música latina.

Bajo el lema "La música nos humaniza", la premiación a lo mejor del ritmo latino trae tres categorías nuevas, más otras tres que regresan, pues en los últimos años habían sido suspendidas por la ausencia de candidatos suficientes para las nominaciones. Con esto son 53 los galardones que se entregarán este año.

La celebración contará además con artistas como Bad Bunny, Alejandro Fernández y Karol G, quienes presentarán sus mejores actuaciones.

HORA Y CANAL PARA VER LA GALA

La página web oficial de los Latin Grammy transmitirá en vivo el evento. Para ver la gala en streaming, se debe acceder a su web oficial y hacer clic en la pestaña "en vivo". También se transmitirá a través de la señal del canal TNT.

Esta es la hora para ver la edición 21 de los Latin Grammy, según el país en el que te encuentras:

Brasil: 7 p.m.

Chile: 7 p.m.

Argentina: 7 p.m.

Bolivia: 6 p.m.

Venezuela: 6 p.m.

Ecuador: 5 p.m.

Perú: 6:30 p.m.

Estados Unidos: 3 p.m.

México: 6 p.m.

SUSANA BACA REPRESENTARÁ AL PERÚ

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación reveló la lista de candidatos a los Latin Grammy 2020, y Susana Baca está presente en los premios más importantes de la música latina. Su nominación por el disco "A Capella" fue una completa sorpresa para ella.

De esta manera, la exministra de Cultura celebra haber sido incluida en la gala por un álbum íntimo, que grabó a sola voz, en su casa estudio de Cañete durante la pandemia de COVID-19.

“Quiero agradecerles a todos por todos los abrazos y los afectos que me han hecho llegar por esta nominación al Grammy Latino. Me agarra desprevenida, pero me hace sentir que de alguna manera mi canto y mi sentimiento forman parte de la alegría de todos. Les agradezco infinitamente su confianza en mí, ustedes son parte fundamental de mi canto y su razón. Sin ustedes no cantaría igual”, agradeció Baca.

Susana Baca competirá en los Latin Grammy 2020 con los colombianos Gaiteros De Pueblo Santo y su disco “Historias cantadas”; “Toño García: el último Cacique” de Los Gaiteros De San Jacinto; Quinteto Leopoldo Federico con “Quinteto con voz” y los mexicanos de Tierra adentro con “Aguije”. Los nominados publicaron su música entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020.

LOS NOMINADOS

El artista con más nominaciones es el colombiano J Balvin, quien aspira a 13 galardones por sus trabajos en los discos "Colores", "Oasis" (con Bad Bunny) y su colaboración en "China", el tema de Anuel AA. Le siguen los puertorriqueños Bad Bunny y Ozuna.

Los cantautores Camilo, Carlos Vives y Kany García son los artistas fuera del género urbano con más nominaciones con seis y cinco, respectivamente.

La entrega en vivo del Latin Grammy 2020 se producirá casi un mes después de que los Latin Billboard hagan el experimento de entregar sus premios totalmente en vivo. Producidos por la cadena Telemundo, estos galardones se entregarán el 21 de octubre.

Univisión había transmitido en agosto sus Premios Juventud, pero si bien la entrega de premios la hicieron en vivo, los números musicales habían sido pregrabados. (EFE)

