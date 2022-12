Tony Succar es un productor peruano-estadounidense nominado a cuatro categorías en los Latin Grammy 2019. | Fuente: Facebook

Percusionista, compositor, arreglista, líder de banda y productor, el músico peruano-estadounidense Tony Succar sorprendió al ser nominado a cuatro categorías en los Latin Grammy 2019: Álbum del año por “Más de mí”, Mejor álbum de salsa por “Más de mí”, Mejor canción tropical por “Más de mí” y Productor del año.

"No me lo esperaba así que fue una sorpresa increíble y una noticia muy buena para mí", señaló en una entrevista a Agencias Efe el también licenciado de en Artes, especializado en Jazz Performance de la Florida International University. “Si gano, chévere. Pero ya me siento ganador con lo que ha pasado y voy a Las Vegas a disfrutar de todo”, agregó.

UN MÚSICO CON PROYECCIÓN

Las nominaciones a los Latin Grammy 2019 puso a Succar de vuelta y media. Como señaló a Agencias Efe, le asombró codearse con leyendas de la música latinoamericana como Juan Luis Guerra. Además, aseveró que su candidatura a estos premios es fruto de sus años de esfuerzo por “intentar llegar a la excelencia”.

“Esto es un empuje y una motivación para seguir adelante”, aseguró al citado medio. Asimismo, señaló que pese a sentirse “muy americanizado”, su “raíz latina” ha sido decisiva para su trayectoria. Así, entre las influencias claves para definir su carrera como percusionista resaltó a Tito Puente.

OPINIONES SOBRE EL REGUETÓN

Durante otra parte de la entrevista, el también autor del álbum “Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson” se describió como alguien “muy humilde y muy modesto”, aunque reconoció haber logrado un disco “muy innovador para lo que es la música tropical y lo hicimos con la más alta calidad posible”.

Por otro lado, Succar destacó que busca poner su “granito de arena” al género tropical, sobre el cual espera que vuelva a retomar su vuelo comercial. Y es que, tras la polémica con los reguetoneros, quienes criticaron la escasa presencia de este género en las nominaciones a los Latin Grammy 2019, el productor peruano-estadounidense opinó: “Yo les entiendo, pero también siento que es un poco falta de respeto decir que los otros géneros no importan, que los otros artistas que no están pegándola no importan”.

Así, señaló que los reguetoneros “están haciendo cosas históricas” gracias a que su música ha logrado una especial conexión con la juventud. “Pero uno nunca se puede olvidar de los otros géneros porque son parte de nuestra cultura. Por ejemplo, ¿qué pasaría si todas las radios estadounidenses pusieran solo hip-hop y se olvidaran del country o la balada? Sería un desastre", concluyó Tony Succar, quien de paso pidió combatir la “saturación” urbana en la música latina. (Con información de EFE).

