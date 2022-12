'En Chile torturan, violan y matan': La contundente denuncia de Mon Laferte en los Latin Grammy 2019 | Fuente: AFP

La cantante chilena Mon Laferte denunció la situación actual de su país en la alfombra roja de los Latin Grammy 2019 y afirmó que "en Chile torturan, violan y matan", frase que se escribió en el pecho y que mostró a los fotógrafos para hacer llegar su mensaje al público que sigue la gala.

Como se recuerda, Mon llegó a Chile hace unas semanas para apoyar las manifestaciones masivas en contra de las políticas del gobierno de Sebastián Piñera, que llevó a miles de ciudadanos a las calles.

En la premiere de la gala televisada, Mon Laferte subió al escenario para agradecer el premio que recibió como Mejor Álbum de Música Alternativa por su disco "Norma".

"Esto es para Chile. Y quiero leer una décima que me pidió una compañera cantora chilena que es 'La Chinganera' a raíz de lo que está pasando en mi país que es Chile: 'Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia'", recitó.

'En Chile torturan, violan y matan': La contundente denuncia de Mon Laferte en los Latin Grammy 2019 | Fuente: AFP

¡PIÑERA RENUNCIA!

Ya hace algunos días la intérprete de “Funeral” había utilizado sus redes sociales para dirigirse al presidente Sebastián Piñera, al que llamó dictador debido a la represión de las Fuerzas armadas que dejó como saldo 19 muertos.

“Sebastián Piñera, la gente se manifiesta por su dignidad y tú reprimes al pueblo con la fuerza militar y toque de queda. Que sepa el mundo que eres un dictador que da órdenes comiendo pizza en el barrio alto”, escribió desde México y antes de llegar a su país para unirse a las manifestaciones.

Te sugerimos leer