La cantante mexicana Gloria Trevi mostró su apoyo a J. Balvin, que alzó su voz en protesta contra el Latin Grammy 2019 al igual que otros exponentes del reguetón, y lanzó una dura crítica en contra los premios más grandes para la música latina.

“Yo estoy de acuerdo con los comentarios de J Balvin, incluso, y me gustaría comentar más. Aunque tengo colegas que admiro y que están siendo reconocidos por su trabajo, los admiro y me da gusto. Sinceramente creo que, de una u otra manera, se han hecho las nominaciones en base a una ignorancia y sus intereses”, aseguró la intérprete de “No querías lastimarme” a People en Español.

Esta semana, artistas como J. Balvin, Daddy Yankee y Maluma criticaron los famosos premios, pues consideraron injusta la poca cantidad de nominaciones para artistas del reguetón y el hecho de que este no fuera una categoría, sino parte del género urbano.

Uno de los mensajes más potentes fue el de J. Balvin quien grabó un video en el que explicó su molestia hacia el Latin Grammy 2019.

NUNCA FUE NOMINADA

Por otro lado, Gloria Trevi aseguró que, durante toda su carrera artística (lanzó su primer álbum en 1990) no ha sido nominada en ninguna categoría de los famosos premios, sin embargo, descartó que una futura consideración le genere preocupación.

“En la vida me han nominado y he visto unas nominaciones ridículas en calidad de música, pero bien por las personas que las reciben porque yo sé que los emocionará. [A mí] no me emocionaría nada, pero nada, tener una nominación a un Grammy. Yo, un Grammy me lo paso por el arco del triunfo”, indicó la cantante, y agregó que para ella es más importante tener el apoyo del público.

“Pero a mí me vale porque yo prefiero llenar lugares, tres arenas que estarme comiendo un Grammy, porque un Grammy no le da de comer a mi familia y a todo mi equipo de trabajo. Creo que han perdido credibilidad. A mí me parece que hay una flojera para escuchar el trabajo de otros artistas”, comentó.

“ME HAN CRUCIFICADO” TRAS SALIR DE LA CÁRCEL

Por otro lado, en declaraciones a Efe, la mexicana reveló que se encuentra celebrando 15 años desde que salió de prisión, un tiempo que ha aprovechado para salir adelante trabajando y haciendo caso omiso a las “barbaridades” que hablan de ella.

"A mí me han crucificado mucho. (…) Ojalá que la gente cuando esté en el concierto no vea la Gloria Trevi sino la gloria de Dios, porque contra toda predicción él te levanta", apuntó.

