Por primera vez en vivo y en los premios Latin Billboard 2020, Ozuna estrenó su canción “Gracias”, un tema dedicado a Dios. Sin embargo, quienes se robaron el show fueron sus dos hijos, quienes subieron al escenario para abrazar a su papá.

Este éxito fue muy emotivo tanto para el cantante como para los presentes, ya que el artista invitó a la reflexión. Antes de terminar su presentación, se animó a dar un mensaje.

“Vamos a cuidar nuestra familia, hay muchos feminicidios en el mundo. Cuidemos a las mujeres, porque son las que nos dieron vida, aparte de Dios”, dijo Ozuna quien recibió innumerables aplausos.

Otro de los artistas que tuvo un emotivo discurso fue Romeo Santos luego de recibir el premio a “Álbum latino de la década” por su discografía “Fórmula Vol. 2”.

“Cuando veo el éxito que tienen canciones como ‘Despacito’, cuando pusieron a Justin Bieber a cantar en español y reggaetón, eso me llena de orgullo, cuando veo a Bad Bunny con Drake, también, Karol G y Nicki con ‘Tusa’, me da la impresión de que no estoy solo que muchos latinos entendemos que nuestra cultura y esencia es muy bacana, ser latino es un orgullo”, sostuvo el bachatero.

NOMINACIONES

Bad Bunny y Ozuna son los favoritos en los Latin Billboard 2020. Con 14 nominaciones cada uno, los puertorriqueños lideran la entrega de premios que se llevará a cabo en el norte de Miami (EE.UU.), en momentos en que la música latina se reinventa ante la COVID-19, según destacó este martes la organización Billboard.

J Balvin y Daddy Yankee también prometen dar la lucha, con 12 nominaciones, aunque este último ya tiene un premio en la bolsa. Su éxito "Despacito", con Luis Fonsi, fue escogido para recibir el Latin Billboard a la canción de la década.

