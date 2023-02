Ivy Queen se mostró optimista con la presencia de más mujeres en la escena de la música urbana. | Fuente: EFE

Ivy Queen buscará repetir en los Latin Billboard 2020, que se realiza este 21 de octubre, los elogios que produjo su presentación en los Billboard 2020 junto a Bad Bunny al entonar con su potente voz “Yo perreo sola”.

Cerca de celebrarse una nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina 2020, la cantante puertorriqueña recordó esta colaboración con el popular ‘Conejo Malo’ en medio de una entrevista con el programa “Un nuevo día”.

“Me fue súper bien [en los Premios Billboard 2020], definitivamente el factor sorpresa que Benito guardó fue muy impactante. Cuando me hace la invitación, me dice: ‘Yo quiero que estés en el remix’. (…) Me dijo que yo iba a realizar toda la presentación, entonces el apoyo, el soporte tan grande a mi persona como ente femenino fue muy bonito de su parte”, apuntó.

Antes de empezar con la canción, Ivy Queen expresó que se sintió nerviosa, aunque lo combatió con una cábala. “Unos nervios que nos dio al inicio, pero ya nos conectamos y logré hacer una oración cuando íbamos a la tarima, porque definitivamente era un momento impactante para la industria latina”, señaló.

MÁS PRESENCIA FEMENINA

Con casi treinta años de trayectoria, Ivy Queen es considerada una de las pioneras en el género del reguetón. Sus primeras apariciones fueron en la década de 1990, cuando la escena musical era liderada ante todo por figuras masculinas.

Por ello, durante la entrevista con el mencionado espacio, la artista de 48 años no dudó en saludar el hecho de que las mujeres hayan logrado posicionarse como referentes en la música urbana.

“Ya vienen más [mujeres], estoy muy orgullosa de ver más presencia femenina, me gusta porque trabajé mucho en esta industria, cuando todo lo tenía en contra. Imagínate, para mí es un orgullo ver que hay más féminas en el ambiente”, puntualizó.

Este 21 de octubre, la cantante de “Yo quiero bailar” ofrecerá una presentación en los Latin Billboard 2020, que se celebran desde el BB&T Center, ubicado en Miami (Estados Unidos), luego de padecer un aplazamiento a causa de la pandemia de la COVID-19.

Te sugerimos leer