Rosalía, J. Balvin y Becky nominados en los Latin American Music Awards 2019. | Fuente: Instagram

Telemundo será el encargado de llevar a la pantalla chica la quinta entrega de los Latin American Music Awards 2019, producidos por Dick Clark Productions. Se tratará de un show musical y un preshow en donde las principales estrellas de la música latina desfilarán en sus mejores trajes.

Suenan nombres como los de Bad Bunny, Becky G, Rosalía, Luis Fonsi y J. Balvin, entre otros artistas. Aquí, te presentamos la lista completa de los mejores talentos de la música de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.

ARTISTA DEL AÑO

Anuel AA

Bad Bunny

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Christian Nodal

Daddy Yankee

Karol G

Maluma

Ozuna

Romeo Santos

J. Balvin

Balvin fue uno de los grandes ganadores de los MTV Video Music Awards, en donde fue premiado junto a Rosalía en la categoría “Mejor Video Latino” por su tema “Con Altura”. | Fuente: AFP

NUEVO ARTISTA DEL AÑO

Darell

Jhay Cortez

Lunay

Paulo Londra

Rosalía

Sech

Rosalía ganó dos premios durante los últimos MTV Video Music Awards y tuvo una espectacular presentación de su más reciente colaboración “Yo por ti, tú por mí” junto al reguetonero Ozuna. | Fuente: AFPF

SENCILLO DEL AÑO

“Ella quiere beber”, de Anuel AA y Romeo Santos

“Mía”, de Bad Bunny y Drake

“Con calma”, de Daddy Yankee con Snow

“Taki taki”, de DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B

“Calma”, de Pedro Capó y Farruko

Una de las favoritas del público sin duda es “Con Calma”, del cantante puertorriqueño Daddy Yankee en colaboración con el rapero canadiense Snow. El sencillo fue lanzado el 24 de enero y el video en YouTube ya cuenta con 1.389.793.963 de visualizaciones. | Fuente: Instagram

ÁLBUM DEL AÑO

“Real hasta la muerte”, de Anuel AA

“X 100PRE”, de Bad Bunny

“Vida”, de Luis Fonsi

“Aura”, de Ozuna

“África Speaks”, de Santana

ARTISTA FEMENINA FAVORITA

Becky G

Karol G

Natalia Lafourcade

Natti Natasha

Rosalía

La cantante mexicana de 35 años Natalia Lafourcade ha sido cinco veces nominada a los Premios Grammy, ganando en el 2015 en la categoría “Mejor álbum Rock, Urbano o Alternativo” por su disco “Hasta la raíz”. | Fuente: Instagram

ARTISTA MASCULINO FAVORITO

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Romeo Santos

Ozuna

DÚO O GRUPO FAVORITO

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

CINCO

Los Ángeles Azules

T3r Elemento

Wisin & Yandel

El dúo dinámico conformado por Juan Luis Morera Luna y Llandel Veguilla Malavé hizo su regreso oficial a la música en el 2018, pero cuentan con 14 años de carrera conjunta. | Fuente: Instagram

ARTISTA POP FAVORITO

CINCO

Luis Fonsi

Pedro Capó

Sebastián Yatra

El cantante colombiano Sebastián Yatra ha colaborado con artistas de la talla de Daddy Yankee, Natti Natasha y hasta con los hermanos más famosos de la música, los Jonas Brothers. | Fuente: AFPF

ÁLBUM POP FAVORITO

“Vida”, de Luis Fonsi

“El mal querer”, de Rosalía

“Africa Speaks”, de Santana

“Fantasía”, de Sebastián Yatra.

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi viene realizando este 2019 su gira “Vida World Tour”. | Fuente: Instagram

CANCIÓN DE POP FAVORITA

“Lost in the middle of nowhere (remix)”, de Becky G y Kane Brown

“Imposible”, de Luis Fonsi y Ozuna

“Calma”, de Pedro Capó y Farruko

“Amigos con derechos”, de Reik y Maluma

“Ya no tiene novio”, de Sebastián Yatra y Mau y Ricky

ARTISTA FAVORITO – REGIONAL MEXICANO

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Christian Nodal

T3r Elemento

ÁLBUM FAVORITO – REGIONAL MEXICANO

“Con todas las fuerzas”, de Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

“Bendecido”, de Lenin Ramírez

“Oye mujer”, de Raymix

“The Green Trip”, de T3r Elemento

CANCIÓN FAVORITA – REGIONAL MEXICANO

“A través del vaso”, de Banda Los Sebastianes

“Mejor me alejo”, de Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

“No te contaron mal”, de Christian Nodal

“Nunca es suficiente”, de Los Ángeles Azules con Natalia Lafourcade

“Aerolínea Carrillo”, de T3r Elemento con Gerardo Ortiz

ARTISTA URBANO FAVORITO

Bad Bunny

J. Balvin

Ozuna

Anuel AA

El cantante de Puerto Rico Anuel AA lanzó en el 2018 su álbum “Real hasta la muerte”. | Fuente: Instagram

ÁLBUM URBANO FAVORITO

“Real hasta la muerte”, de Anuel AA

“X 100PRE”, de Bad Bunny

“Gangalee”, de Farruko

“Aura”, de Ozuna

El cantante puertorriqueño de 28 años ha colaborado con J. Balvin y Rosalía. | Fuente: Instagram

CANCIÓN FAVORITA URBANA

“Ella quiere beber”, Anuel AA y Romeo Santos

“Mía”, de Bad Bunny y Drake

“Con calma”, Daddy Yankee con Snow

“Taki Taki”, de DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B

“Vaina Loca”, de Ozuna y Manuel turizo

ALBUM URBANO FAVORITO

“Real hasta la muerte”, Anuel AA

“X 100pre”, Bad Bunny

“Gangalee”, Farruko

“Aura”, Ozuna

ARTISTA FAVORITO TROPICAL

Carlos Vives

Juan Luis Guerra

Marc Anthony

Romeo Santos

El cantante puertorriqueño-estadounidense de 50 años lanzó un álbum este 2019 llamado “OPUS”. | Fuente: Instagram

CANCIÓN TROPICAL FAVORITA

“Inmortal”, Aventura

“Adicto”, Prince Royce y Marc Anthony

“Centavito”, Romeo Santos

“Vivir bailando”, Silvestre Dangond y Maluma

“Aullando”, Wisin & Yandel y Romeo Santos

ARTISTA FAVORITO CROSSOVER

DJ Snake

Drake

Sean Paul

Snow

TOUR FAVORITO

Bad Bunny

Chayanne

Jennifer López

Luis Miguel

Marc Anthony

VIDEO FAVORITO

“Te confieso”, Camila

“La respuesta”, Becky G y Maluma

“Si supieras”, Daddy Yankee y Wisin & Yandel

“R.I.P”, Sofía Reyes con Rita Ora y Anitta

“En guerra”, Sebastián Yatra y Camilo.

