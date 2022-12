Danna Paola y Lasso lanzaron su segunda colaboración 'Ladrones'. Conversamos con el artista venezolano sobre sus proyectos musicales y la relación cercana con el Perú. | Fuente: Universal

“Ladrones” es la segunda colaboración de Lasso y Danna Paola que continúa la narrativa de “Subtítulos”, tema lanzado en el 2020. En la primera historia, ambos se quieren, pero no tienen nada claro… Ahora, todo gira entorno a que no deberían hacer nada de lo que hacen y se sienten como ladrones en esa relación amorosa después de dos años.

RPP Noticias conversó mediante videollamada con Lasso acerca de su nuevo lanzamiento, la dinámica con la mexicana Danna Paola y el amor que tiene por el Perú. “Diría que estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera”, confiesa el cantante venezolano al iniciar la entrevista.

En el 2020, lanzó “Cuatro estaciones: Primavera”, el comienzo de un proyecto musical que prosiguió con “Verano” y “Otoño”, este último publicado este año. Su razón para trabajar en un disco fue por la inmediatez de la música en esta era moderna, y para él, “lo mejor era buscar un concepto que pudiera ser un disco que durara todo el año”.

¿“Ladrones” es su gran salto al reguetón? “No me gustaría decir que me inclino por el urbano, sino que es una parte de mí como las baladas y el rock”, nos dice Lasso y agrega que la anterior colaboración con Danna Paola fue su primera canción en tener un “dembow”: “Cuando la lancé mucha gente me dijo que no lo hiciera y no me iba ir bien, pero creo que es mi canción con más streams. Siento que uno no debe cerrarse las puertas de nada”.

Trabajar con Danna Paola y Nicole Favre

“Es una continuación a nivel conceptual, de música y video”, describe Lasso a su nueva canción “Ladrones”, junto a la famosa artista Danna Paola. El pasado videoclip musical de “Subtítulos” dejó una puerta abierta para continuar explorando esa idea, y agrega que trabajar con su colega mexicana “es lo máximo en la vida”.

“Me parece que aporta tanto profesional como personalmente. Es alguien con una energía tan bonita, que quiere trabajar y lo hace todo mucho más sencillo. […] En el caso de Danna (Paola), siempre me preguntan por ella y digo que es una maravilla de persona. Cualquier cosa positiva que le pasara a ella es como si me pasara a mí”, comenta a RPP Noticias.

Pero no solo es una mezcla de voces de México y Venezuela, ya que “Ladrones” también fue coescrita por la peruana Nicole Favre. Para el intérprete de 33 años, ella es brillante como compositora y cantante, con un talento que desborda que la llevará muy lejos en la industria musical.

“Tengo muchos años conociéndola. Lo lindo fue que con esa canción le pedí el favor de grabar el demo, el que escuchó Danna fue cantado por ella”, cuenta Lasso. “Nicki es alguien muy creativa, que también aporta mucho y decidí darle un crédito de autora. Tiene un futuro increíble, ojalá que llegue lejísimos”, añade.

'Es lo máximo en la vida', admite Lasso sobre trabajar junto a Danna Paola. | Fuente: Universal

Lasso siente un gran amor por el Perú

Lasso tiene una relación muy cercana con el Perú, y no únicamente porque ha trabajado con artistas nacionales –cantó con Inti y Vicente y también escribió canciones con Ezio Oliva, Gian Marco, Nicole Zignago–. En sus inicios, fue muy recibido por el público de nuestro país, una experiencia que lo marcó para siempre.

“Tengo mucha afinidad con Perú, es un país que adoro y siempre me apoyó en el comienzo cuando nadie me hacía caso”, admite. “La primera vez que estuve en Perú fue en una gira de medios, no vine a cantar, sino simplemente conocer porque había ruido de mi proyecto allá. Fui y me recibieron como cien fans en una radio, eso para mí fue la primera vez que me pasaba fuera de mi país”.

Según explica Lasso en entrevista con RPP Noticias, “esas son cosas que uno recuerda para siempre”. Cuando él salió de Venezuela, pensó que era muy difícil que su música cruzara la frontera de su lugar natal, incluso de su propia casa, pero la primera vez que cayó en cuenta de que realmente era posible fue en nuestro territorio:

El artista venezolano Lasso habla de su cercana relación con el Perú. | Fuente: RPP Noticias

“Esas son cosas que uno recuerda para siempre, esas primeras veces, porque uno nunca piensa que tú música va a salir fuera de tu casa y mucho menos de tu país. Es algo que atesoraré siempre. Vine muy tarde a tocar a Perú, pero todas las veces ha sido increíble. Ojalá yo pueda también darle a Perú un poquito de todo lo que me ha dado”.

Por otro lado, no descarta trabajar en una producción musical sobre el Perú. “Algún video haré [por allá]”, concluye. Lasso y Danna Paola lanzaron “Ladrones”, canción que ya cuenta con casi 30 millones de visitas en su videoclip oficial en YouTube. Escúchala en todas las plataformas digitales.

