Úrsula Corberó, la estrella de 'La casa de papel', protagoniza el videoclip de 'Un día', el nuevo tema de J Balvin con Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy. | Fuente: Captura de pantalla / YouTube

La pandemia de la COVID-19 no significó un gran obstáculo para J Balvin, pues a lo largo de este periodo no solo ha estrenado más de un tema, sino también se ha dado tiempo para lanzar videos musicales.

El más reciente es el videoclip de “Un día” (“One Day”), su última canción en colaboración con Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy, que es protagonizado por Úrsula Corberó, la actriz española que se hizo famosa tras su paso por “La casa de papel” de Netflix.

Se trata de una canción de anhelo y nostalgia, que une el género house con lo mejor de los ritmos latinos a la par que incorpora una combinación de rimas inolvidables y sonidos pegajosos. Su videoclip deja ver a una Corberó poniendo a prueba su talento en espacios vacíos, grabados en blanco y negro.

“Un día” (“One day”) suma otra colaboración entre Balvin y Bad Bunny, quienes en el 2019 lanzaron el álbum “Oasis”. Con Tainy, el creador de “Colores” trabajó el sencillo “Agua” para la banda sonora de la cinta de Bob Esponja. Pero este momento marca la primera vez que se realiza un crossover entre los tres artistas y Dua Lipa, quien en marzo lanzó su disco “Future Nostalgia”.

LA BANDA SONORA DE BOB ESPONJA

Hace unos días, J Balvin, junto a Tainy, lanzaron el tema principal de la nueva película de Bob Esponja. El éxito se llama "Agua", y se ha convertido en un nuevo capítulo en la historia de la música latina.

Se trata del primer sencillo de la banda sonora de "The Spongebob Movie: Sponge on the run". "De Paramount Pictures —el estudio que hizo la película con Nickelodeon— nos escribieron para que hiciéramos el 'remix' de la canción principal y lo primero que les dijimos es que queríamos ver la película", reveló a Efe Lex Borrero, presidente de NEON16, la primera empresa latina en encargarse de la música de una película importante de Hollywood.

La canción fusiona la voz de los personajes principales de la cinta con la del colombiano J Balvin e inyecta el sonido del dembow, característico del reguetón, al universo de Bob Esponja.

La banda sonora también cuenta con temas de Cyndi Lauper, el legendario rapero Snoop Dogg, el saxofonista Kenny G, así como de Tyga, Swae Lee, Lil Mosey, Weezer, The Flaming Lips, entre otros.

Entre los artistas latinos que estarán incluidos, Borrero reveló que Becky G estará a cargo con Trevor Daniels de la nueva versión de "F.U.N.", una de las canciones más emblemáticas de la serie "Bob Esponja", que nació en 1999 y hasta ahora es una de las propiedades más exitosas de Nickelodeon.

