Entre gritos, bailes y juegos, se llevaron a cabo los premios Kid's Choice Awards México 2020, donde la cantante y actriz mexicana Danna Paola acaparó las miradas con dos premios y una presentación al lado del colombiano Sebastián Yatra. Además, se pronunció sobre realizar nuevas colaboraciones entre ambos."Hemos trabajado muchísimo este 2020, me hace sentir muy orgullosa el ser mexicana y llevar a México a todo el mundo, gracias por crecer conmigo", expresó la artista luego de recibir el premio Blimp a Artista Mexicano.Además, Danna Paola compartió escenario con el colombiano Sebastián Yatra para cantar su éxito "No bailes sola", tema que desató diversos rumores de un amorío entre ambos en los pasados meses.Y no solamente compartieron el escenario, pues juntos se hicieron acreedores a un Blimp en la categoría a Mejor Live del Año en los Kid's Choice Awards México 2020.

"Esto nos motivará aún más a hacer 'lives'", dijo Yatra mientras que Danna Paola aseguró que es la primera de muchas más canciones que harán juntos, situación que provocó revuelo en las redes en donde los internautas aseguraron "fue lo mejor de la noche".

OTROS GANADORES Y SUCESOS DE LA NOCHE

Presididos por los cantantes y esposos Evaluna y Camilo Echeverry, también acreedores a un Blimp por su popular romance, los Kid's Choice Awards México 2020 demostraron que es importante mandar un mensaje positivo y divertido a los niños, pese a las adversidades que se han atravesado alrededor del mundo.Por su parte, Yatra también fue reconocido con el premio Hit Latino por su colaboración junto a los también colombianos de Morat.Otro de los sucesos más esperados fue la presentación musical de la cantante mexicana la Bala, la de los conductores, Evaluna y Camilo y otros de los ganadores de la noche fueron CNCO en la categoría Artista Latino, la youtuber Kenia Os como Inspiración del Año y BTS en Hit Mundial.Asimismo, algunos no pudieron escapar de bañarse en el espeso moco verde llamado "slime", como Sebastián Yatra quien fue sorprendido por el viscoso líquido, la actriz y cantante Karol Sevilla y los propios presentadores del evento. (EFE)

