Katy Perry anunció este 14 de julio que participará embarazada en el festival “Tomorrowland Around the World”, una versión digital del famoso espectáculo que se realiza anualmente en Bélgica, pero que fue suspendido por la pandemia del nuevo coronavirus. “Siempre he deseado ser parte de la celebración que es Tomorrowland, y año tras año he seguido las innovaciones tecnológicas y la creatividad de este festival. Estoy superfeliz por formar parte de esta versión del evento y espero que mi actuación los haga sonreír”, dijo la estrella al dar la noticia desde su cuenta de Instagram. La reacción de sus fans fue una mezcla de emoción y asombro, pues las fechas de “Tomorrowland Around the World” —25 y 26 de julio— coinciden con lo que serían los últimos días de su primer embarazo. Perry reveló en marzo que estaba esperando un bebé con su prometido, el actor Orlando Bloom, y posteriormente contó que se trata de una niña que nacerá en el verano.

OTROS ARTISTAS INVITADOS

La cantante también dio el 14 de agosto como la fecha de nacimiento de su próximo disco, que lleva el nombre de “Smile”, por lo que sus fans esperan que la estrella estrene varias de las canciones en Tomorrowland. Los organizadores prometieron para esta versión del festival musical más grande del mundo “una experiencia digital inédita y completamente interactiva en 3D, que combinará las mejores tecnologías del mundo en juegos de video, diseño, producción de videos y efectos especiales. Además de Perry, ya se han anunciado más de 70 artistas de música electrónica, entre los que se destacan David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Steve Aoki, Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike, Oliver Heldens y la DJ española B Jones, entre otros. Los organizadores pusieron a la venta entradas en más de 10 modalidades diferentes, que incluyen productos relacionados con el festival y la posibilidad de ver las actuaciones varias veces. Habrá, además, 8 escenarios con su propia programación artística y actuaciones en vivo durante 10 horas al día. (Con información de EFE).

