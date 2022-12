Karol G acaba de lanzar su nuevo álbum 'Ocean', que incluye el tema 'Dices que te vas' junto con su novio Anuel AA. | Fuente: AFP

La colombiana Karol G, que alcanzó el éxito con los ritmos urbanos, quiere con su nuevo álbum "Ocean" "mutar" como la "cantante de música latina".

"Yo amo hacer canciones y disfruto todos los géneros, todos los ritmos, no soy la cantante de reguetón, soy la cantante de música latina. Así quiero ser reconocida ahora", manifestó la intérprete de "Mi cama".

Muestra de esta "evolución" es este segundo disco de estudio, "Ocean", que incluye temas como "Dices que te vas", junto con su novio y rapero Anuel AA quienes se presentaron en un concierto en el Jockey Club. "A Anuel lo traje del trap y reguetón a una canción totalmente acústica", explicó Karol G.

LIBERTAD PARA PROBAR NUEVOS RITMOS

Carolina Giraldo, el verdadero nombre de la intérprete, manifestó sus ganas de ser libre a la hora de querer cantar una canción completa de pop, o de salsa o merengue "si vuelve una onda muy fuerte" de estos dos géneros tropicales, "o de lo que sea", dijo.

Aseguró que está preparada para "ir mutando con la música, ir evolucionando a donde la música nos lleve".

Nacida en Medellín y residente de Miami, Karol G explicó que "Ocean" es un disco "muy diferente" a "Unstoppable", en todos los aspectos y con "muy bonita energía".

"El primer álbum fue de despecho, de dolor, porque era lo que estaba viviendo, pero en este momento de mi carrera, de mi vida personal, estoy como en un momento de mucho amor, de mucha felicidad", indicó.

La ganadora de 2018 del premio Latin Grammy a mejor nuevo artista subrayó que más que mostrar "a una Karol G estaba abriendo el corazón de Carolina" en su nueva producción.

A pesar de probar nuevos estilos, Karol G aseguró que sus seguidores seguirán escuchando reguetón y trap porque quiere preservar su "esencia". "No puedo alejarme de lo que soy hoy, de lo que me ha traído el éxito, porque me encanta la música urbana", aclaró. (EFE)

Te sugerimos leer