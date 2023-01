La cantante colombiana Karol G lanza su tercer álbum titulado “KG0516”. | Fuente: Instagram

Karol G publicó su nuevo álbum “KG0516”, el tercero de su carrera musical. Tras conquistar los listados principales a nivel global con “Tusa” junto a Nicki Minaj, “Ay DiOs Mio!”, “Bichota” y más recientemente, “Location” junto a Anuel AA y J Balvin; la artista latina sorprende con su producción más íntima y experimental.

“KG0516” hace referencia a un número de vuelo, que deriva de las siglas de Karol G, acompañadas del mes y el día (16 de mayo de 2006) en que la colombiana firmó su primer contrato discográfico, comenzando así su viaje hacia convertirse en la superestrella global que es en la actualidad.

Según explica la ganadora del Latin Grammy, la intención del título del disco, es invitar a sus fanáticos a incursionar en el vuelo de su nueva era artística, donde musicalmente trasciende a nuevas dimensiones: “Para mí, este álbum representa la evolución de Carolina como persona y de Karol G como artista”.

“Es un número de vuelo con el que invito a la gente a que se unan en mi nuevo viaje musical, donde cada canción representa una escala. (…) Experimente y fusioné varios sonidos con distintos géneros y vibes. Es algo que nunca han escuchado de mí, y son canciones que representan la manera más real de la persona y la artista que soy”, agrega Karol G.

Colaboraciones de distintos países

La intérprete Karol G también debutó como productora musical en “KG0516”, a la par de su colaborador Ovy On The Drums. A través de estas canciones, explora una gran gama de géneros musicales, que incluyen innovadoras fusiones de sus característicos ritmos del reguetón junto a influencias del pop, country, bachata, música mexicana, etc.

El disco contiene un total de 16 canciones y cuenta con grandes colaboraciones junto con artistas de alto calibre como Alberto Stylee, Anuel AA, J Balvin, Camilo, Brray, Emilee, Ivy Queen, Juanka, Ludacris, Mariah Angeliq, Nathy Peluso, Nicki Minaj, Nicky Jam, Ozuna, Wisin & Yandel, Yandar & Yostin y Zion. Cada uno de los colaboradores son de lugares distintos, lo que permite que cada canción tenga una perspectiva sonora totalmente única.

