El grupo de k-pop Seventeen canceló su gira internacional por temor al Coronavirus de Wuhan. | Fuente: Instagram

La popular banda de k-pop, Seventeen, anunció la cancelación de su gira mundial debido a la actual alarma sanitaria por el coronavirus de Wuhan. El tour tenía programada paradas en cuatro ciudades europeas: Madrid, París, Londres y Berlín.

El grupo hizo pública la noticia, a través de sus redes sociales, donde ha compartido un escueto comunicado en cuatro idiomas. "Debido a que la salud y seguridad de los artistas, el público y el equipo es nuestra prioridad, hemos tomado esta decisión para evitar cualquier peligro potencial", informa el texto.

"Nuestras más sinceras disculpas a todos los fans por esta desafortunada circunstancia y rogamos su generosa comprensión", concluye el grupo de k-pop Seventeen.

La decisión de la banda ha provocado reacciones enfrentadas entre sus seguidores. Mientras que algunos creen que es lo correcto, otros consideran la medida algo excesivo y recriminan a los músicos que esta haya sido tomada después de su concierto en Manila.

Seventeen debutó en el 2015 con el mini álbum "17 Carat". El grupo de k-pop está compuesto por tres unidades: hip-hop, vocaly performance. Sus miembros son conocidos por estar fuertemente involucrados en la composición y producción de su discografía y coreografías. Entre sus temas de k-pop más conocidos destacan "Very Nice", "Don't Wanna Cry" y "Oh My!". (Europa Press)

